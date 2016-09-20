Нападавшие на ювелирный магазин в Ставрополе причастны к другим преступлениям

Как уже сообщалось, в Ставрополе сотрудниками уголовного розыска задержаны шестеро преступников, причастных к нападению на ювелирный салон в краевом центре. В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых в 2015 году со своим подельником совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Угрожая работнице автозаправки предметом, похожим на автомат, злоумышленники похитили деньги. В Шпаковском районе обнаружено и изъято орудие, с помощью которого было совершено это преступление. Изъятый предмет направлен на экспертизу. Как сообщили в полиции, следствие продолжается.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160920/napadavshie_na_yuvelirnyy_magazin_v_stavropole_prichastny_k_drug_96674.html