На Ставрополье в ДТП попал автобус рейса «Москва – Махачкала», один человек погиб
По предварительной версии, на 199-м километре автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21101» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «Неоплан», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате удара легковой автомобиль загорелся. От полученных травм водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается. Пассажир «десятки» – 22-летний житель Нефтекумского района в состоянии термического шока с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы Буденновска. В момент ДТП в автобусе находились 21 пассажир и водитель, которые не пострадали. Автобус следовал по маршруту «Москва – Махачкала».
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю