По предварительной версии, на 199-м километре автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21101» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «Неоплан», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате удара легковой автомобиль загорелся. От полученных травм водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается. Пассажир «десятки» – 22-летний житель Нефтекумского района в состоянии термического шока с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы Буденновска. В момент ДТП в автобусе находились 21 пассажир и водитель, которые не пострадали. Автобус следовал по маршруту «Москва – Махачкала».

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/na_stavropole_v_dtp_popal_avtobus_reysa_moskva__makhachkala_odin_96690.html