Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
20 сентября 2016 г.

На Ставрополье в ДТП попал автобус рейса «Москва – Махачкала», один человек погиб

По предварительной версии, на 199-м километре автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомашины «ВАЗ-21101» совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом «Неоплан», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате удара легковой автомобиль загорелся. От полученных травм водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается. Пассажир «десятки» – 22-летний житель Нефтекумского района в состоянии термического шока с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы Буденновска. В момент ДТП в автобусе находились 21 пассажир и водитель, которые не пострадали. Автобус следовал по маршруту «Москва – Махачкала».

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160920/na_stavropole_v_dtp_popal_avtobus_reysa_moskva__makhachkala_odin_96690.html
Фотография к статье На Ставрополье в ДТП попал автобус рейса «Москва – Махачкала», один человек погиб

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
Превышение скорости стоило жизни водителю в Новоалександровском районе
На Ставрополье в ДТП попал автобус рейса «Москва – Махачкала», один человек погиб
В Ставрополе осуждена мать ребенка, утонувшего в ванне
На Ставрополье директор фирмы провернул аферу под видом поставки удобрений
В Предгорном районе неизвестные напали на сторожа и подожгли четыре комбайна
Буденновский район
В Краснодаре задержан наркодилер, скрывавшийся 4 года
17-летний подросток «обчистил» односельчан в Буденновском районе
Сотрудница почтамта на Ставрополье позарилась на чужие деньги
Водительские права за 28 тысяч рублей обещал сделать мошенник в Буденновском районе
Мужчина на Ставрополье убил сожительницу и закопал ее тело в своем дворе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!