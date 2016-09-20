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20 сентября 2016 г.

На Ставрополье следят за целевым использованием земель

В целях контроля эффективности и целевого использования краевой собственности министерством имущественных отношений края осуществляется постоянный мониторинг земельных участков, принадлежащих Ставрополью. По мнению руководства регионального ведомства, такие критерии должны лежать в основе деятельности любого арендатора, включая тех, кому власти региона неизменно идут навстречу в решении земельных вопросов.

В соответствии со стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года Правительством края реализуются меры по государственной поддержке этой категории граждан.

В частности, в рамках действующего законодательства предусмотрена возможность предоставления казачьим обществам земельных участков для сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования без проведения торгов.

В ближайшее время министерством имущественных отношений запланированы проверки арендуемых казачьими обществами земельных участков на предмет их целевого использования. В случае выявления фактов использования земельного участка не по назначению или сдачи его в субаренду третьим лицам, министерством будет инициировано расторжение заключенных договоров аренды.

– К сожалению, иной раз встречаются случаи, когда казачьи общества, получив от государства участок без предоставления торгов, в дальнейшем отдают его в субаренду и не ведут самостоятельной хозяйственной деятельности. Поэтому мы решили усилить разъяснительную и контрольную работу в этом направлении, – подчеркнул министр имущественных отношений Алексей Газаров.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20160920/na_stavropole_sledyat_za_tselevym_ispolzovaniem_zemel_96707.html
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