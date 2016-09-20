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20 сентября 2016 г.

На Ставрополье директор фирмы провернул аферу под видом поставки удобрений

Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью по предварительному сговору со своим знакомым заключил посредством электронного документооборота с пятью главами фермерских хозяйств договоры на поставку минеральных удобрений. Покупатели перечислили на счет поставщика 18,5 миллиона рублей. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники выполнили не в полном объеме, а денежные средства похитили. Уголовное дело отправлено в суд.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160920/na_stavropole_direktor_firmy_provernul_aferu_pod_vidom_postavki__96679.html
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