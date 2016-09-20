Фундамент незаконной автостоянки демонтирован в Ставрополе

Судебные приставы Промышленного района Ставрополя совместно с администрацией демонтировали незаконно возведенный фундамент, сообщает пресс-служба УФССП России по краю. Несколько месяцев сооружение, предназначенное для стройки многоуровневой стоянки, не просто портило внешний вид города, но и мешало возведению сквера. Суд признал незаконными действия по строительству объекта, обязав владельца за свой счет снести фундамент и освободить занятый земельный участок. Работники службы не раз устанавливали должнику сроки для исполнения решения суда, но тот добровольно разбирать объект не соглашался. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности. В результате был заключен договор со специализированной организацией, рабочие которой разобрали фундамент под контролем судебных приставов.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20160920/fundament_nezakonnoy_avtostoyanki_demontirovan_v_stavropole_96697.html