Форум искусств «Золотой Витязь» завершил работу в Ставропольском крае

«Золотой Витязь»: ставропольская прописка / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Безоговорочно значительным событием минувшей недели явился проходивший на Ставрополье Vll Славянский форум искусств «Золотой Витязь». Вот уже в пятый раз ставропольцы становятся свидетелями необыкновенных встреч, которые дарят нам участники форума. Как заметил основатель и бессменный президент «Золотого Витязя» народный артист России Николай Бурляев, Ставрополь, похоже, становится постоянным местом прописки форума. Мощным культурным десантом прибыли к нам более двадцати популярных артистов кино и театра, что ни имя – настоящий любимец публики.

Мероприятия «Золотого Витязя» имели нынче широчайшую географию: творческие встречи прошли практически по всему краю – Новопавловск, Дивное, Новоселицкое, Курсавка, Светлоград, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Александровское, Ипатово, Ессентуки, Железноводск, Новоалександровск... Гостями этих городов и сел стали замечательные мастера искусств – народные артисты России Лариса Голубкина, Зинаида Кириенко и Александр Михайлов, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин, заслуженный артист России Борис Галкин, директор Славянского форума искусств «Золотой Витязь», артистка театра и кино Инга Шатова, Эвклид Кюрдзидис и Ирина Лачина, Сергей Варчук и Сергей Барышев, сербская актриса и режиссер, сценарист, общественный деятель Ивана Жигон... На открытых площадках Кавминвод при аншлаге прошли красочные спектакли-концерты театра National Art (Болгария). На сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя снискал овации народный артист России Дмитрий Певцов в сопровождении группы «КарТуш», а в ДК им. Ю. Гагарина – спектакль с участием любимцев публики Ольги Кабо и Валерия Баринова. В Пятигорске, Кисловодске, Буденновске, Арзгире и Солдато-Александровском публика рукоплескала Государственному ансамблю танца Беларуси. А в краевом центре большой отклик получило еще одно беспрецедентное событие – концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева. В эти дни в выставочном зале краевого Союза художников продолжается уникальная фотовыставка «Свет фресок Дионисия – миру», а в галерее «Паршин» – выставка ставропольских художников «Вера. Родина. Любовь».

По единодушному признанию многих зрителей, блистательным стартом форума явилось выступление на открытой сцене на Крепостной горе Ставрополя Государственного академического Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением всемирно известного дирижера народного артиста СССР Владимира Федосеева. Кстати, уже первый вечер подарил целое созвездие премьер: и первый в истории Ставрополя концерт легендарного оркестра, и первую прямую трансляцию, осуществленную молодым телевидением недавно родившегося Института культуры МЧС России (передача шла не только на Ставрополье, но также в ряд регионов Сибири и Центральной России, а в записи ее можно будет увидеть на каналах «Культура», «Спас» и «Союз»), и первое совместное выступление оркестра с драматическим артистом – Н. Бурляев с присущим ему талантом проникновенно читал ничуть не устаревшую за два века после создания поэму великого русского поэта Г. Державина «Бог». Музыка прелюдии «Мечты» А. Скрябина звучала при этом так трогательно и так созвучно настроению поэмы. Овации не смолкали еще долго, не хотелось расставаться с Музыкой и замечательными музыкантами.

За неделю участники форума побывали в 22 населенных пунктах края, преодолев при этом в общем более 13 тысяч километров пути, провели 47 крупномасштабных мероприятий – концертов, кинопоказов, выставок, творческих встреч. Все это вживую смогли увидеть свыше 40 тысяч человек, не считая многомиллионной телеаудитории. Грандиозность масштаба, как подчеркнул Н. Бурляев, стала возможна благодаря прямому решению губернатора края Владимира Владимирова, финансовой поддержке ПАО «Лукойл» и активному содействию МЧС России.

Невиданным апофеозом нынешнего «Золотого Витязя» стал венчавший богатую программу Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополя гала-концерт его участников субботним вечером на Крепостной горе. Столько народу в одном месте одновременно, честно признаюсь, я еще не видела, хотя помню много разных массовых празднеств. Причем в многотысячной толпе можно было увидеть представителей буквально всех поколений – от студентов и молодых родителей с детскими колясками до солидных дядей и тетей, наравне с молодежью радостно подпевавших любимым артистам. Никто не ушел до самого конца, несмотря на довольно прохладную погоду. Разумеется, это стало приятным подарком и для артистов, явно не ожидавших увидеть такую мощную и такую отзывчивую аудиторию. Недаром был растроган и сам Н. Бурляев, обратившийся к публике со словами:

– Здравствуй, родной Став-рополь! Начиная 25 лет назад наш «Золотой Витязь», мы не могли предположить, что одной из основных площадок форума станет Ставрополье. А город Ставрополь стал сегодня настоящим центром славянского искусства!

Сердечно приветствовал знаменитых гостей и земляков губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

– Наша страна гордится многими достижениями в политике и экономике, я же всегда помню фразу, сказанную несколько лет назад нашим другом Николаем Бурляевым: бюджет министерства культуры должен быть равен бюджету министерства обороны! Ибо духовно-нравственная защита общества – наша главная цель. Нашу культуру, наше национальное самосознание мы будем защищать каждый день. А за то, что делает для достижения этой цели «Золотой Витязь», все мы безмерно благодарны. Давайте всегда помнить: мы, ставропольцы, живущие на этой прекрасной земле, являемся хранителями большого Кавказа. Ставрополье – словно мощный ковчег для всего Кавказа. Мы все вместе сохраняем друг друга, развивая себя, свой край и свою огромную Родину – Россию.

В. Владимиров с благодарностью принял из рук Н. Бурляева главный приз «Золотого Витязя» – за веру и верность высокому искусству. Такой же приз будет передан и главному спонсору форума, руководителю ПАО «Лукойл» Вагиту Алекперову. По итогам форума его президент Н. Бурляев вручил коллективу министерства культуры Ставропольского края диплом «За активное участие и высокий профессионализм в подготовке и проведении Vll Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

«Золотой Витязь» вновь блестяще подтвердил, что продолжает служить собиранию всего лучшего, что есть в культуре славянского мира – музыкальной, кинематографической, живописной, литературной. Так и было задумано основателями форума: показать и России, и миру, насколько светоносна славянская культура. Недаром весь мир слушает музыку Рахманинова, Свиридова, Чайковского, Прокофьева, удивляется творениям Станиславского, Чехова, которые стали законодателями театрального искусства, а Голливуд учился у наших мастеров кинематографа. Весь гала-концерт на Крепостной горе можно назвать своего рода гимном лучшим достижениям отечественной культуры. А каждый из артистов, выходивших на сцену, несомненно, присоединится к словам замечательного, миллионами любимого Владимира Гостюхина, впервые за много постсоветских лет приехавшего к нам из братской Белоруссии:

– Я счастлив, что нам удалось собрать лучшие силы под знамя нашего движения, а «Золотой Витязь» – это движение! Мы были там, где должны были быть, – в Приднестровье, Сербии, других самых сложных и трудных точках, пытались поддержать наших братьев. И вот этот ручеек постепенно стал полноводной большой рекой, впитавшей в себя все искусства и жанры, объединяя людей, для которых дух и традиционные, изначальные смыслы составляют главные ценности. Хотелось бы, чтобы все показанное, сыгранное, спетое на Ставропольской земле коснулось самых сокровенных глубин человеческой души ставропольцев.

А вот мнение народного артиста СССР дирижера Владимира Федосеева:

– Вся Россия должна стать «Золотым Витязем»! Надо всем нам помнить, что наша культура стоит на самом высоком пьедестале во всем мире. Нет ни одного театра, где бы не было русского певца, актера или музыканта... Я глубоко убежден: без культуры ни один народ не может существовать. И именно благодаря культуре наш народ с честью выдержит выпавшие ему испытания. Весь наш коллектив признателен за приглашение в прекрасный Ставрополь. Мы, артисты, живем благодаря нашей публике. Мы много ездим по городам России и видим, что в них живет наш русский дух, в том числе в молодых поколениях.

«Золотой Витязь» победно прошествовал по Ставрополью, подтверждая неписаную истину: не хлебом единым жив человек, его душе всегда, во все времена (а в кризисные, наверное, особенно) нужны встречи с высоким искусством. Мы не прощались с форумом надолго, ведь уже в октябре пройдет на Ставрополье еще один, литературный, «Золотой Витязь».

http://www.stapravda.ru/20160920/forum_iskusstv_zolotoy_vityaz_zavershil_rabotu_v_stavropolskom_k_96663.html