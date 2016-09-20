«Досье» на управляющую компанию можно найти в Интернете

С 22 по 29 сентября на Ставрополье пройдет очередное занятие в «Школе грамотного потребителя». Жителей края познакомят со стандартом раскрытия информации управляющими организациями на примере работы с сайтами «ГИС ЖКХ» и «Реформа ЖКХ».

Специалисты «Школы» расскажут, где на просторах сети Интернет найти информацию об управляющей организации, как определить, достаточно ли полно отчитывается она о своей деятельности, соблюдаются ли сроки по раскрытию информации.

Отметим, с 1 июля 2016 года портал Государственной информационной системы ЖКХ www.dom.gosuslugi.ru стал единственным централизованным сайтом, обязательным для заполнения лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами. В основу системы ГИС ЖКХ положен принцип экономической мотивации. В Жилищном кодексе РФ предусмотрена норма, которая вступает в силу с 1 января 2017 года – если в ГИС ЖКХ отсутствует информация о начислениях за ЖКУ – гражданин имеет право не оплачивать такие услуги до тех пор, пока данная информация не появится в ГИС ЖКХ.

Данные о своем доме можно почерпнуть также на портале «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru). Здесь аккумулированы данные по всем МКД, можно найти полную информацию по программам капитального ремонта и переселения из ветхого и аварийного жилья, а также рейтинг управляющих компаний.

Занятия традиционно пройдут в администрациях районов и городов края. В качестве лекторов выступят специалисты местных администраций.

Напоминаем, что слушателями «Школы» могут стать все желающие. Участие – бесплатное.

С лекционными материалами можно ознакомиться на сайте министерства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru в разделе «Гражданам» / «Школа грамотного потребителя».

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160920/dose_na_upravlyayuschuyu_kompaniyu_mozhno_nayti_v_internete_96706.html