Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
20 сентября 2016 г.

«Досье» на управляющую компанию можно найти в Интернете

С 22 по 29 сентября на Ставрополье пройдет очередное занятие в «Школе грамотного потребителя». Жителей края познакомят со стандартом раскрытия информации управляющими организациями на примере работы с сайтами «ГИС ЖКХ» и «Реформа ЖКХ».

Специалисты «Школы» расскажут, где на просторах сети Интернет найти информацию об управляющей организации, как определить, достаточно ли полно отчитывается она о своей деятельности, соблюдаются ли сроки по раскрытию информации.

Отметим, с 1 июля 2016 года портал Государственной информационной системы ЖКХ www.dom.gosuslugi.ru стал единственным централизованным сайтом, обязательным для заполнения лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами. В основу системы ГИС ЖКХ положен принцип экономической мотивации. В Жилищном кодексе РФ предусмотрена норма, которая вступает в силу с 1 января 2017 года – если в ГИС ЖКХ отсутствует информация о начислениях за ЖКУ – гражданин имеет право не оплачивать такие услуги до тех пор, пока данная информация не появится в ГИС ЖКХ.

Данные о своем доме можно почерпнуть также на портале «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru). Здесь аккумулированы данные по всем МКД, можно найти полную информацию по программам капитального ремонта и переселения из ветхого и аварийного жилья, а также рейтинг управляющих компаний.

Занятия традиционно пройдут в администрациях районов и городов края. В качестве лекторов выступят специалисты местных администраций.

Напоминаем, что слушателями «Школы» могут стать все желающие. Участие – бесплатное.

С лекционными материалами можно ознакомиться на сайте министерства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru в разделе «Гражданам» / «Школа грамотного потребителя».

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20160920/dose_na_upravlyayuschuyu_kompaniyu_mozhno_nayti_v_internete_96706.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
«Досье» на управляющую компанию можно найти в Интернете
Руководителя «Ставрополькрайводоканала» опять отстранили от должности
Избирательные участки Ставрополья обеспечат бесперебойным электроснабжением
Износ сетей в Минераловодском городском округе достиг критического уровня
Многие крыши в Ставропольском крае начнут чинить только осенью
Ставропольский край
На Ставрополье следят за целевым использованием земель
На Ставрополье появится пищевое машиностроение
Сотрудники Роспотребнадзора на Ставрополье помогли вернуть потребителям 2,6 миллиона рублей
Детские кроватки в подарок получат родители, чьи дети появились на свет в День края
Нарушения ПДД ставропольские полицейские фиксируют с использованием квадрокоптеров

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!