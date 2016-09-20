Детские кроватки в подарок получат родители, чьи дети появились на свет в День края

Для 30 семей краевого центра 17 сентября стало особенной датой, ведь именно в этот день они отмечали не только день рождения города и края, но и появление на свет долгожданных малышей. На праздники принято дарить подарки. Поэтому маленькие горожане, родившиеся 17 сентября 2016 года, получат в подарок от главы администрации Ставрополя их первые кроватки. Мебель произведена ставропольским предприятием-экспортером из экологичных материалов на самом современном оборудовании и в соответствии со строжайшими мировым стандартами безопасности и комфорта. Счастливыми обладателями новеньких кроваток станут также семьи, проживающие в других населенных пунктах Ставропольского края. От имени главы региона В. Владимирова поздравления и такой же замечательный подарок получат свыше 70 малышей по всему Ставрополью.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160920/detskie_krovatki_v_podarok_poluchat_roditeli_chi_deti_poyavilis__96700.html