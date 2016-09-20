Накануне празднования 239-й годовщины села Александровского, студенты местного сельскохозяйственного колледжа провели акцию «Прекрасному селу – чистый парк», сообщили в администрации Александровского района. В наведении порядка приняли участие члены студенческого отряда «Стремительный» и отряд волонтеров колледжа. Студенты очистили от мусора парк «Молодежный», а также аллею от центрального рынка до улицы Блинова.

Примечательно, что в акции принимали участие студенты не только старших курсов, но также и первокурсники, которые приехали в село Александровское совсем недавно – 1 сентября. Но они понимают, что в течение четырех лет им предстоит учиться и жить в этом прекрасном селе, и внести свой вклад в чистоту и уют территории – их обязанность.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/aktsiya_prekrasnomu_selu__chistyy_park_proshla_v_sele_aleksandro_96655.html