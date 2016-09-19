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19 сентября 2016 г.

Живые ромашки на улицах Пятигорска поддержали всероссийскую акцию «Дорога – символ жизни!»

Живые ромашки на улицах Пятигорска поддержали всероссийскую акцию «Дорога – символ жизни!»

Юные пятигорчане с огромным энтузиазмом отнеслись к участию во всероссийской акции «Дорога – символ жизни» и каждый день удивляют жителей и гостей курортного города яркими и красочными мероприятиями в поддержку акции, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Так, на улицах города появился патрульный экипаж ДПС в сопровождении «живых ромашек». Символом акции стали учащиеся школ города, которые в костюмах ромашек проводили опрос среди водителей и пешеходов на тему, что для них является первоочередным символом жизни на дороге. Ответы участников дорожного движения «живые ромашки» тщательно записывали на лепестках цветов, заранее изготовленных на уроках труда из цветной бумаги.

Сотрудники Госавтоинспекции проанализируют предложения пятигорчан и самые объективные будут направлены в городскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения для воплощения в жизнь.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160919/zhivye_romashki_na_ulitsakh_pyatigorska_podderzhali_vserossiysku_96634.html
Фотография к статье Живые ромашки на улицах Пятигорска поддержали всероссийскую акцию «Дорога – символ жизни!»
Живые ромашки на улицах Пятигорска поддержали всероссийскую акцию «Дорога – символ жизни!»
Живые ромашки на улицах Пятигорска поддержали всероссийскую акцию «Дорога – символ жизни!»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Живые ромашки на улицах Пятигорска поддержали всероссийскую акцию «Дорога – символ жизни!»
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