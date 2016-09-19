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19 сентября 2016 г.
С чужой сим-карты / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Жительница Ставрополья воспользовалась купленной сим-картой для хищения чужих денег

Следователями отдела МВД России по Нефтекумскому району окончено расследование уголовного дела по факту кражи. Как установлено, 22-летняя местная жительница приобрела сим-карту и обнаружила, что номер привязан к чужому банковскому счету. Воспользовавшись услугой «Мобильный банк», злоумышленница перевела с карты на свой счет денежные средства, которые впоследствии обналичила. Как сообщили в полиции, уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба направлено в суд.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160919/zhitelnitsa_stavropolya_vospolzovalas_kuplennoy_simkartoy_dlya_k_96644.html
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