Жительница Ставрополья воспользовалась купленной сим-картой для хищения чужих денег

С чужой сим-карты / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Следователями отдела МВД России по Нефтекумскому району окончено расследование уголовного дела по факту кражи. Как установлено, 22-летняя местная жительница приобрела сим-карту и обнаружила, что номер привязан к чужому банковскому счету. Воспользовавшись услугой «Мобильный банк», злоумышленница перевела с карты на свой счет денежные средства, которые впоследствии обналичила. Как сообщили в полиции, уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба направлено в суд.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160919/zhitelnitsa_stavropolya_vospolzovalas_kuplennoy_simkartoy_dlya_k_96644.html