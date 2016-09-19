Житель Ставрополья похитил у матери приятеля драгоценности на 82 тысячи рублей

Приятель оказался вором / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Молодой человек, будучи приглашенным в гости к знакомому жителю города Минеральные Воды, воспользовался его отсутствием и проник в спальню. Там злоумышленник похитил шкатулку с ювелирными изделиями, принадлежащими матери приятеля. Потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму более 82 тысяч рублей. Как выяснили в полиции, преступление совершил ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. Часть похищенного он успел сбыть. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160919/zhitel_stavropolya_pokhitil_u_materi_priyatelya_dragotsennosti_n_96645.html