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19 сентября 2016 г.

Житель Ставрополя подозревается в посредничестве во взяточничестве

Ставропольским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, в мае подозреваемый, действуя в интересах обратившихся к нему иностранных граждан, передал сотруднику УФСБ России по краю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», денежные средства в качестве взятки в размере 100 тысяч рублей за оказание с его стороны содействия в решении вопроса, связанного с непривлечением иностранных граждан к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Возбуждение данного уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СКР с подразделениями УФСБ России по краю и УФМС России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160919/zhitel_stavropolya_podozrevaetsya_v_posrednichestve_vo_vzyatochn_96630.html
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