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19 сентября 2016 г.

Житель Предгорного района украл оставленную без присмотра на рынке борсетку

В одном из торговых залов Пятигорска неизвестный похитил оставленную без присмотра борсетку. В ней находились документы и 65 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Предгорного района. По горячим следам молодой человек задержан. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160919/zhitel_predgornogo_rayona_ukral_ostavlennuyu_bez_prismotra_na_ry_96642.html
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