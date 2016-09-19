Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
19 сентября 2016 г.

В Ставрополе 11 команд КВН боролись за кубок губернатора

Традиционная игра КВН на кубок губернатора СК состоялась во Дворце культуры и спорта Ставрополя.

Побороться за награду приехали 11 команд из Пятигорска, Михайловска, Минеральных Вод, краевого центра, а также из столиц Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, сообщает пресс-служба главы региона. А гостями вечера, которые выступили вне конкурса, стали команды высшей лиги КВН «Русская дорога» из Армавирского государственного педагогического университета и «Город Пятигорскъ» (чемпион 2013 года).

Игра, как, впрочем, и всегда, порадовала зрителей искрометным юмором веселых и находчивых. В итоге кубок достался «Сборной Северо-Кавказского федерального университета», почетное второе место за командой «Все сразу» Дагестанского государственного университета народного хозяйства, а третье досталось кэвээнщикам из «45-й параллели» Ставропольского государственного аграрного университета.

– КВН – это целая жизнь, которая благодаря вам наполнена яркими красками. Вы учите смотреть на вещи с юмором, а значит, делаете каждого своего зрителя сильнее, – отметил Владимир Владимиров.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20160919/v_stavropole_11_komand_kvn_borolis_za_kubok_gubernatora_96652.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Культура
В Ставрополе 11 команд КВН боролись за кубок губернатора
Ставропольчане узнали как рождаются скульптуры
В Ставрополе на форуме «Золотой Витязь» выступил Дмитрий Певцов
Вышел второй номер альманаха «Литературное Ставрополье» за 2016 год
Об истории детской книги в крае можно узнать 17 сентября в Ставрополе
Ставрополь
В Ставрополе быстрая езда закончилась гибелью водителя «Ссан Йонга»
День края и День Ставрополя: праздники, которые долго не забудутся
Ночные катания в Ставрополе привели к ДТП с тремя пострадавшими и сгоревшим авто
О трагических последствиях несоблюдения ПДД рассказал главный госинспектор Ставрополья Алексей Сафонов
Житель Ставрополя подозревается в посредничестве во взяточничестве

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!