В Предгорном районе в ДТП погибла женщина-водитель

Около 13 часов 17 сентября на автодороге «Ессентуки- Суворовская» водитель автомобиля «Пежо» выехала на полосу встречного движения, где съехала с дороги, потом автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель – 49-летняя жительница станицы Суворовской – от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Двое пассажиров (23-летняя девушка и 18-летний молодой человек) госпитализированы в ЦРБ Предгорного района. Выяснилось, что стаж вождения у погибшей – менее года.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160919/v_predgornom_rayone_v_dtp_pogibla_zhenschinavoditel_96650.html