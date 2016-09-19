В Предгорном районе в ДТП погибла женщина-водитель
Около 13 часов 17 сентября на автодороге «Ессентуки- Суворовская» водитель автомобиля «Пежо» выехала на полосу встречного движения, где съехала с дороги, потом автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель – 49-летняя жительница станицы Суворовской – от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Двое пассажиров (23-летняя девушка и 18-летний молодой человек) госпитализированы в ЦРБ Предгорного района. Выяснилось, что стаж вождения у погибшей – менее года.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю