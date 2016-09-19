Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
19 сентября 2016 г.

В Предгорном районе в ДТП погибла женщина-водитель

Около 13 часов 17 сентября на автодороге «Ессентуки- Суворовская» водитель автомобиля «Пежо» выехала на полосу встречного движения, где съехала с дороги, потом автомобиль опрокинулся, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель – 49-летняя жительница станицы Суворовской – от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП. Двое пассажиров (23-летняя девушка и 18-летний молодой человек) госпитализированы в ЦРБ Предгорного района. Выяснилось, что стаж вождения у погибшей – менее года.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160919/v_predgornom_rayone_v_dtp_pogibla_zhenschinavoditel_96650.html
Фотография к статье В Предгорном районе в ДТП погибла женщина-водитель

Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Происшествия
В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве 11-летней давности
В Предгорном районе в ДТП погибла женщина-водитель
В Ставрополе быстрая езда закончилась гибелью водителя «Ссан Йонга»
Жительница Ставрополья воспользовалась купленной сим-картой для хищения чужих денег
Ночные катания в Ставрополе привели к ДТП с тремя пострадавшими и сгоревшим авто
Предгорный район
На Ставрополье уничтожена партия испанских персиков
День кукурузы провели в Предгорном районе
В Предгорном районе произошел крупный пожар на рынке «Грис»
Банду грабителей, орудовавших в трех регионах, судят на Ставрополье
В Предгорном районе прокуратура обязала собственника участка ликвидировать свалку

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!