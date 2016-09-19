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19 сентября 2016 г.

В Минводах девушка обокрала водителя, решившего ее подвезти

В Минеральных Водах мужчина на своем автомобиле решил подвезти незнакомую девушку. По дороге водитель остановился около магазина и отлучился на некоторое время. Воспользовавшись отсутствием хозяина машины, злоумышленница похитила из «бардачка» деньги и скрылась. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. Вскоре полиция установила и задержала пассажирку. Часть похищенного изъята. Как выяснилось, похитительница уже была под судом. Ведется следствие.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160919/v_minvodakh_devushka_obokrala_voditelya_reshivshego_ee_podvezti_96641.html
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