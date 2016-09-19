В Георгиевском районе мужчина задушил знакомую во время разбойного нападения

Задушил за золото / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

В Георгиевском районе раскрыто убийство 54-летней женщины. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Благодаря грамотно организованным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников краевого управления СКР и ГУ МВД России по краю установлены обстоятельства совершенного преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 36-летний житель поселка Иноземцево. В ночь с 28 на 29 августа подозреваемый, ранее знакомый с потерпевшей, проник в ее дом, чтобы похитить золотые изделия и деньги. Однако женщина застала его на месте преступления и пригрозила, что сообщит об этом в правоохранительные органы, после чего мужчина задушил ее.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160919/v_georgievskom_rayone_muzhchina_zadushil_znakomuyu_vo_vremya_raz_96646.html