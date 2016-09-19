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19 сентября 2016 г.

В Георгиевске мужчина подозревается в оскорблении и избиении полицейского

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Георгиевска, подозреваемого в оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении него, рассказали в краевом управлении СКР. По данным следствия, вечером 23 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения около одного из домовладений в Георгиевске, оскорбил грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних граждан полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Георгиевский» из-за привлечения его к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте. После чего в здании ОВППСП МО МВД России «Георгиевский» подозреваемый ударил полицейского по лицу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160919/v_georgievske_muzhchina_podozrevaetsya_v_oskorblenii_i_izbienii__96640.html
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