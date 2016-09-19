Вместе – ради детей / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

В Москве состоялась VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», организованная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В работе выставки-форума приняли участие делегации 60 регионов, более 1000 человек. Делегация Ставропольского края, которую возглавила заместитель председателя ПСК И. Кувалдина, была одной из самых многочисленных – 27 человек.

И. Кувалдина приветствовала участников от лица правительства края, принимавшего на своей территории такую же выставку-форум в 2015 году, и рассказала о результатах работы по реализации грантовых программ и проектов, реализуемых совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министр труда и социальной защиты населения края И. Ульянченко представил опыт Ставрополья по теме «Актуальные механизмы внутриотраслевого взаимодействия: труд, занятость, соцзащита», который был высоко оценен организаторами выставки-форума и экспертами субъектов РФ. На интерактивной площадке нашего региона были представлены результаты реализации краевых программ «Право быть равным», «Дорога в жизнь», «Защитим детей от насилия», «Новая семья» и ряда проектов.

По итогам работы выставки-форума Ставропольский край признан лидером и награжден дипломами профессионального признания в номинациях «Право быть равным», «Новый маршрут», «Голосуют дети. Лучшее партнерство с детьми на выставочной площадке».

А. РУСАНОВ , по материалам пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения СК

http://www.stapravda.ru/20160919/stavropolskaya_delegatsiya_prinyala_uchastie_v_forume_vmeste__ra_96648.html