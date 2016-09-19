Ставрополье готово к осеннему севу

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова обсуждены вопросы проведения в регионе осенней аграрной кампании.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, на Ставрополье завершен сев озимого рапса. Площадь, занятая этой культурой, составила 70 тысяч гектаров.

Массовый осенний сев зерновых начнется в крае 20 сентября. В хозяйствах региона в общей сложности заготовлено 300 тысяч тонн семян.

Николай Великдань также отчитался о реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий Ставрополья. По словам первого зампреда краевого правительства, на сегодня в ее рамках освоено 274 миллиона рублей, что составляет 100% от плановых показателей. В результате построено 10 тысяч квадратных метров жилья для 120 семей молодых специалистов, проживающих на селе. Реализация программы будет продолжена и в следующем году.

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсуждены меры по снижению в регионе неформальной занятости населения.

Как сообщила заместитель председателя правительства Ирина Кувалдина, планом на 2016 год определено выведение из «теневого» трудоустройства более 67 тысяч человек. В настоящее время с 62 тысячами граждан данной категории уже заключены официальные трудовые договоры. Наилучшие показатели в борьбе с неформальной занятостью достигнуты в городе Георгиевске, в Советском, Нефтекумском, Новоселицком, Изобильненском, Красногвардейском, Благодарненском, Кочубеевском и Ипатовском районах.

Как прозвучало, по динамике улучшения ситуации в сфере занятости населения Ставропольский край входит в тройку регионов-лидеров в России.

Улучшение демографической ситуации на Ставрополье констатировали на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.

По информации заместителя председателя правительства Ирины Кувалдиной, средняя ожидаемая продолжительность жизни на Ставрополье выросла и в настоящее время составляет 73,36 года, что превышает общероссийский показатель на 2,8%.

Также в крае растет рождаемость. Как прозвучало, за семь месяцев 2016 года родилось 20664 ребенка, что на 244 ребенка больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом на Ставрополье сохраняется тенденция естественного прироста населения, когда количество родившихся превышает число умерших.

Ставропольский край сохранил свои позиции в группе 30 субъектов РФ с наиболее высоким качеством управления финансами. Об этом сообщила на еженедельном рабочем совещании руководителей органов исполнительной власти Ставрополья заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко.

Она подчеркнула, что Ставрополье уже четвертый год подряд включается федеральным Минфином в группу ведущих регионов России по качеству управления финансами.

Также министр озвучила итоги Всероссийского конкурса Министерства финансов РФ «Бюджет для граждан». В нем приняли участие более 200 юридических и физических лиц, состязавшихся в 6 номинациях.

Как прозвучало, представители Ставропольского края заняли призовые места. Так, в номинации «Бюджет: сколько я плачу и сколько получаю» третье место заняла работа ставропольских авторов. В номинации «Интерактивный бюджет для граждан» третье место занял проект краевого минфина «Портал Открытый бюджет»; в номинации «Разработка рейтинга понятности бюджета» второе место занял проект финансового управления Ипатовского района; в номинации «Популярный словарь бюджетных терминов» третье место занял путеводитель по бюджетному процессу, представленный финансовым управлением Новоселицкого района.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160919/stavropole_gotovo_k_osennemu_sevu_96657.html