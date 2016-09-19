На Новом озере Кисловодска в минувшую субботу уже в седьмой раз прошли ежегодные соревнования по Трофи-спринту на Кубок Федерации независимых профсоюзов России, приуроченные ко Дню профсоюзного курорта на КМВ, который накануне с размахом отметили в Железноводске. Там в торжествах участвовал председатель ФНПР Михаил Шмаков. К сожалению, в субботу утром главный профсоюзный босс страны улетел в Москву, поэтому в Кисловодске участников соревнований и многочисленных зрителей приветствовал помощник первого заместителя председателя ФНПР – Виктор Шмаков.

– Как человек, имеющий прямое отношение к автоспорту, хочу сказать, что участникам сегодняшних соревнований я завидую белой завистью, – признался Шмаков – младший.

Он пожелал всем гонщикам удачи, которая в подобных соревнованиях очень нужна, а также крепости духа, без которой невозможно победить в Трофи-спринте.

Поскольку в этом году праздник профсоюзных курортов совпал с Днем Ставропольского края, вслед за представителем ФНПР слово предоставили заместителю министра культуры СК Юлии Косаревой, которая напомнила:

– Чтобы усилить данное мероприятие, организаторы согласились наряду с Кубком ФНПР разыграть и Кубок губернатора Ставропольского края. Также сегодня здесь мы проводим и фестиваль «Отдыхай на Ставрополье».

Яркой иллюстрацией к последнему тезису представителя краевого правительства стали выступления многочисленны танцевальных и вокальных коллективов, которыми организаторы с утра «потчевали» горожан и гостей курорта. Не было недостатка и в пище телесной: невозможно перечислить все аппетитные яства, которые работники общепита предлагали на природе: от шашлыков – до белоснежных «облаков» сахарной пудры.

Но, конечно же, в центре внимания была техника. Причем, не только автомобильная. Молодежный патриотический клуб из соседнего поселка Подкумок выставил на лужайке целый арсенал оружия: от автомата Калашникова – до крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Подержать их в руках стремились не только мальчишки, а и вполне взрослые, солидные дяди с удовольствием вспоминали армейскую службу.

Также всех участников и гостей тепло поздравили куратор «Кубка ФНПР», генеральный директор кисловодского ООО «Курортное управление (холдинг)» Николай Мурашко, помощник Министра РФ по делам Северного Кавказа Сергей Прокопов и председатель Думы города-курорта Кисловодска Сергей Финенко.

Едва закончилась официальная часть, как гонщики отправились готовить своих железных коней к тяжелейшему испытанию. А публика в это время с замиранием сердца следила за выступлениями «летающих» мотоциклистов – титулованных мастеров фристайла. Короткий разгон на предельной скорости, крутой трамплин – и мотоцикл «воспаряет» на над землей. В воздухе гонщики вытворяют такое, что и на земле мало кто сможет повторить: забрасывают ноги на руль, перебрасывают тело с одной стороны мотоцикла на другую… И тут же вновь садятся в седло, чтобы без травм приземлиться на деревянный настил.

Но вот пришел черед главного действа: к ярким надувным воротам, обозначающим старт, подтянулись участники гонки в классе «Стандарт». Судья резко опустил флажок, включил секундомер, и первый автомобиль по размеченной яркими лентами трассе устремился в чащу кустарника, где есть крутые спуски, подъемы, болотца, ручьи. Все то, за чем и приехали в Кисловодск любители экстрима со всего Северного Кавказа и из ближнего зарубежья.

Организаторы проложили трассы самой разной сложности, чтобы в полной мере могли испытать своих железных коней обладатели как серийных «Нив» и импортных внедорожников, так и самодельных монстров, сравнимых по проходимости с тракторами. Вслед за ними самые тяжелые препятствия успешно преодолевали маленькие юркие четырехколесные мотоциклы. Глядя на их самоотверженную борьбу с препятствиями, становилось понятно, почему любителей квадроциклов в нашей стране становится все больше.

Уже смеркалось, когда судьи с учетом всех нюансов правил подвели итоги состязаний в каждом классе транспортных средств и объявили победителей. Оба главных приза – Кубок Федерации независимых профсоюзов России и Кубок губернатора, – завоевали экипажи внедорожников из Черкесска и Карачаевска.

http://www.stapravda.ru/20160919/sorevnovaniya_po_trofisprintu_kubok_fnpr__2016_sostoyalis_v_kisl_96632.html