О трагических последствиях несоблюдения ПДД рассказал главный госинспектор Ставрополья Алексей Сафонов

В Управлении ГИБДД края прошла экстренная пресс-конференция главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Алексея Сафонова. Информационным поводом для нее стали негативные события резонансных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два ребенка, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Первый инцидент произошел 15 сентября в 17 часов 30 минут на федеральной трассе «Кавказ». Водитель-женщина легкового автомобиля «Шевроле», двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Волга». В результате ДТП водитель и пассажир «Шевроле» (супруги), а так же водитель «Волги» получили травмы (незначительные, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности) и госпитализированы в больницу города Невинномысска. А несовершеннолетний пассажир «Шевроле» (девочка, 2015 года рождения) от полученных травм скончалась на месте аварии. Ребенок перевозился без детской автолюльки.

Не менее страшное событие произошло в 19 часов на Южном обходе Ставрополя (недалеко от военного автогордка). Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2113» наехал на несовершеннолетнего пешехода (мальчика 2001 года рождения), который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте (огороженном отбойниками), хотя до надземного пешеходного перехода было 500 метров. Подросток погиб в ДТП. Водитель не смог своевременно увидеть пешехода, поскольку световозвращатели на одежде парня отсутствовали.

Начальник Управления ГИБДД отметил, что только за истекший период сентября на Ставрополье зарегистрировано 34 автоаварии в которых 3 ребенка погибли и 33 получили ранения. В сравнении с аналогичным период прошлого года наблюдается рост и по количеству ДТП, и по погибшим, и по пострадавшим.

Обращаясь к родителям, Алексей Сафонов, заявил: «Поверьте, сегодня в крае проводится огромная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Однако педагоги и сотрудники ГИБДД не маги и не волшебники. Прежде всего, уважаемые родители, вы сами являетесь первыми и самыми авторитетными учителями для своих детей. И от того, какие навыки поведения вы привьете своему ребенку, так он и будет себя вести». При каждом выходе ребенка на улицу напоминайте ему правила дорожного движения. «Расскажите своим детям о «дорожных ловушках», научите ребенка их избегать».

В заключении своего обращения Алексей Сафонов выразил уверенность, что результативность усилий по сохранению жизни и здоровья детей на дорогах региона напрямую зависит от совместных усилий Госавтоинспекции, органов образования и в первую очередь родителей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160919/o_tragicheskikh_posledstviyakh_nesoblyudeniya_pdd_rasskazal_glav_96638.html