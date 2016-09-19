На Ставрополе пройдет крупный форум «Агроюг -2016»

О последних приготовлениях к инвестиционному форуму «АГРОЮГ – 2016», который пройдет с 22 по 24 сентября в Шпаковском районе, шла речь в региональном аграрном ведомстве. Как подчеркнул министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников, для участия в крупнейшей в стране площадке для диалога ведущих представителей отечественного агропрома уже зарегистрировалось более полутысячи участников. В рамках форума пройдет выставка племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Экспозиция этого года будет состоять из нескольких разделов: молочное скотоводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, шелководство, коневодство, мясное скотоводство и звероводство. Глава аграрного ведомства вместе с сотрудниками министерства посетил выставочную площадку в Михайловске и проконтролировал ход организационных мероприятий. Всего в выставке примут участие 76 организаций, которые покажут 58 различных пород и видов животных, птиц, зверей и рыбы. Кроме показа племенных животных и птицы на выставке будут демонстрировать свои достижения все районы края. Каждый из них представит свое подворье в то числе с интересной историей и национальным колоритом.

http://www.stapravda.ru/20160919/na_stavropole_proydet_krupnyy_forum_agroyug_2016_96636.html