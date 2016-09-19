На Ставрополье подорожали яйца и куры

Проведен очередной мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, за предыдущую неделю подешевела овощная корзина: картофель на шесть процентов, морковь на четыре, лук на три, капуста и яблоки на два процента. Несколько упали в цене сахар, рис сливочное масло, гречневая крупа, а также мясной ряд – баранина, свинина, говядина. Подорожали яйца — на два процента. Как пояснили в ведомстве, это связано с сезонностью. Повысились расценки также на черный байховый чай, мороженую рыбу, ржаной хлеб, булочные изделия из пшеничной муки, а также на пшено, соль, кур.

http://www.stapravda.ru/20160919/na_stavropole_podorozhali_yaytsa_i_kury_96639.html