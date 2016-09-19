На Кубани прошла традиционная межрегиональная конференция профсоюза АПК.

Она состоялась в поселке Ольгинка Краснодарского края. «Повышение эффективности социального партнерства как основа успешных трудовых отношений». Именно под этой темой стартовал ежегодный обучающий семинар, организованный Ставропольской краевой организацией Профсоюза работников агропромышленного комплекса при поддержке Северо-Кавказского регионального учебного центра профсоюзов. В этом году учебно-оздоровительная база «Горизонт» п. Ольгинка Краснодарского края приняла 76 членов профсоюза со всех районов Ставрополья. Прошли обучающие занятия для профсоюзного актива отрасли агропромышленного комплекса и социальных партнеров (руководителей предприятий и организаций). С приветственным словом выступила директор Северо-Кавказского регионального учебного центра профсоюзов Т. Брагина. В своем выступлении она отметила значимость проводимого мероприятия в получении профсоюзными активистами дополнительных знаний, умений и навыков, так необходимых им в настоящее время для грамотного осуществления своей деятельности и повышения профессионального уровня. Об эффективных деловых коммуникациях, психологии делового общения, а также управлении стрессом в профессиональной деятельности, рассказала доцент кафедры менеджмента и маркетинга Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Марина Воробьева.

Большой интерес у слушателей вызвал деловой разговор с заведующей кафедрой трудового права и государственно-правовых дисциплин Кубанского института социоэкономики и права (филиал) Академии труда и социальных отношений, кандидатом юридических наук Татьяной Штриневой, который проходил по актуальным темам: «О правовом регулировании трудовых отношений», «О новом в трудовом законодательстве», и «О нормативном регулировании профессиональных стандартов и процедуре их внедрения в организации».

Активное участие в обсуждении этих тем проявили: председатель первичной профсоюзной организации Александровской районной станции по борьбе с болезнями животных Е. Букреева, председатель первичной профсоюзной организации Ипатовской районной станции по борьбе с болезнями животных Н. Немцова, председатель первичной профсоюзной организации КХ «Молчановых» Труновского района Е. Молчанова, члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Нефтекумского района И. Казимагомедов и Л. Ласько. Яркую презентацию по вовлечению молодежи в профсоюзную жизнь подготовил председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод» Советского района Э. Язылов.

В рамках конференции прошла традиционная III отраслевая спартакиада Ставропольской краевой организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, посвященная 70-летию Великой Победы. Основные ее цели – укрепление профсоюзного движения, здоровья и создание условий для активных занятий физической культуры и спортом. Турнир проходил по 7 видам спорта. Это дартс, эстафета, баскетбол, волейбол, отжимания, прыжки в длину с места и пробивание пенальти.

В общекомандном зачете победителями стала команда «Софиевский» (капитан команды: Борисенко Н.В. – председатель первичной профсоюзной организации СППК «Софиевский» Ипатовского района), в состав которой вошли профсоюзные активисты сельскохозяйственного племенного производственного кооператива «Софиевский» Ипатовского района, председатель первичной профсоюзной организации крестьянского хозяйства «Молчановых» Труновского района – Молчанова Е. и председатель первичной профсоюзной организации Право-Егорлыкского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» – О. Алейникова. Второе место заняла команда Новоалександровского района, ее представлял профсоюзный актив сельскохозяйственной производственной артели «колхоз им. Ворошилова» (капитан команды – Вишнивецкий Л. председатель первичной профсоюзной организации – Колобова Н.). Бронза досталась команде «Легион» (капитан команды: Букреева Е. – председатель первичной профсоюзной организации Александровской районной станции по борьбе с болезнями животных), в состав которой вошли профсоюзные активисты районных и городских станций по борьбе с болезнями животных. Все победители спартакиады были отмечены грамотами и благодарностями краевого комитета профсоюза.

В завершение встречи председатель Ставропольского краевого комитета Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Сергей Марнопольский поблагодарил всех за активную и плодотворную работу и вручил каждому участнику семинара сертификат о прохождении обучения, отметив при этом важность проведения такого рода мероприятий, способствующих обмену опытом, а также приобретению новых знаний, повышению уровня подготовки профсоюзных лидеров.

http://www.stapravda.ru/20160919/na_kubani_proshla_traditsionnaya_mezhregionalnaya_konferentsiya__96631.html