Кинотеатр под открытым небом и развлекательная площадка для горожан: «Ростелеком» в Ставрополе отпраздновал День города

«Ростелеком» в Ставрополе выступил партнёром праздничных мероприятий, посвящённых Дню города и Дню края. К этому событию была приурочена обширная программа для жителей и гостей краевой столицы. «Ростелеком» в рамках партнёрства обеспечил места проведения центральных мероприятий звуковым оборудованием и предоставил свои интерактивные площадки.

Днём в ставропольском парке культуры и отдыха «Победа» компания организовала турнир «Бой танкистов» в «World of Tanks». Для любителей данной игры «Ростелеком» предлагает специальный тарифный план «Игровой» с рядом преимуществ, которые оценили собравшиеся геймеры. «Караоке» – опция «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома» побила все рекорды по популярности: от желающих спеть любимую песню не было отбоя. Также на площадке компании работала фотозона, где можно было бесплатно распечатать фотографии через Инстабудку. Аттракцион «Виртуальная реальность» и бесплатные звонки по фиксированному телефону тоже не остались без внимания участников празднеств.

В вечернее время в центре города «Ростелеком» открыл кинотеатр под открытым небом: с помощью сервиса «Видеопрокат» «Интерактивного телевидения» фэнтезийная мелодрама «Он – Дракон» нашла своих зрителей. Перед киносеансом сотрудники компании среди зрителей провели киновикторину и вручили призы победителям.

«Ростелеком» старается быть ближе к своим клиентам, давая им возможность самим оценить услуги компании в праздничной атмосфере: «Караоке», танковый турнир, телефон для звонков родным и другие мероприятия позволяют больше узнать о продуктах «Ростелекома». Сегодня в первый раз мы провели уличный кинопоказ и очень рады, что такой формат понравился ставропольцам. Как социально ответственная компания мы и в дальнейшем планируем поддерживать крупные городские проекты», – отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

В свою очередь Вячеслав Коршун, руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя прокомментировал: «День города и День края для Ставрополя это очень масштабное событие, которое всегда сопровождается массовыми мероприятиями. Мы очень рады нашему сотрудничеству с «Ростелекомом», интерактивная площадка компании и кинотеатр под открытым небом пользовались популярностью среди горожан. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и интересные совместные мероприятия».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160919/kinoteatr_pod_otkrytym_nebom_i_razvlekatelnaya_ploschadka_dlya_g_96658.html