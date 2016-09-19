«Единая Россия» подтвердила свое лидерство

Завершена большая предвыборная гонка. Итоги голосования в воскресенье 18 сентября за кандидатов в Госдуму, краевую Думу и местные представительные органы не удивили, скорее подтвердили общеполитическую тенденцию. Партия власти – «Единая Россия» – вновь значительно обошла своих основных соперников по количеству набранных голосов.

Губернатор Владимир Владимиров, возглавляющий список кандидатов «Единой России» в краевую Думу, пришел на выборы к открытию своего избирательного участка № 56 (ул. Советская) в 8 утра вместе со своей мамой Любовью Ивановной. Общаясь с журналистами, он отметил важность участия в выборах как можно большего числа избирателей, чтобы в результатах голосования было выражено объективное мнение граждан:

– Наш президент уже сказал свое слово, как важно просто прийти на выборы и проголосовать. Ошибочно думать, что политика вас не касается, политика касается всех! Ведь от нашего сегодняшнего выбора зависит качество нашей жизни, вектор нашего развития в будущем. Я приглашаю всех ставропольцев прийти на свои избирательные участки и отдать свой голос людям, в которых уверены.

Он также отметил, что хотел бы видеть новый краевой парламент «разным»:

– Нужно, чтобы были споры, были требования, отражающие мнения разных социальных групп общества, была работа. «Тихое болото» никому не нужно! Я уверен, что и президент, и премьер придерживаются этой позиции. Для всего Ставропольского края это очень важно.

В 18 часов 30 минут в день выборов уже можно было делать первые прогнозы о результатах. Предварительные итоги озвучил председатель избирательной комиссии СК Евгений Демьянов. Средняя явка на 18 часов составляла 33,66%. Самым активным к этому часу оказался Левокумский район – там проголосовало 48,7% избирателей. Самая низкая явка была в Минераловодском городском округе – всего 25,36%.

Из четырех федеральных одномандатных округов по явке опережал на тот момент Невинномысский – 36,42%, а самый низкий показатель был в Кавминводском избирательном округе – 29,43%. На названный час в крайизбирком поступило семь письменных обращений. Как пояснил Евгений Демьянов, все они были отработаны в установленном порядке. Три из них были рассмотрены на заседании крайизбиркома в 16.00 в день выборов, четыре переданы в территориальные избирательные комиссии, так как жалобы касались работы участковых комиссий, а по закону такие вопросы попадают под юрисдикцию ТИКов.

– Из трех жалоб, рассмотренных на заседании крайизбиркома, две касались характера проведения предвыборной агитации, и мы передали эти обращения в правоохранительные органы. Еще одна касалась назначения наблюдателя, по ней мы дали соответствующие разъяснения заявителю, – отметил глава крайизбиркома.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Около ста звонков поступило к 18 часам на «горячую линию» избиркома. Большинство обратившихся спрашивали, как найти свой избирательный участок, им оперативно оказывалась информационная помощь. Также поступали жалобы от тех, кого не было в списках избирателей, этот вопрос оперативно решался совместно с членами участковых избирательных комиссий.

Еще один популярный вопрос – где проголосовать гражданину РФ, если нет регистрации. По словам Евгения Демьянова, для таких граждан в каждом городском округе и в каждом районе было определено по одному участку, где можно было проголосовать, о чем также информировали операторы телефона «горячей линии».

Некоторые из звонивших интересовались, где можно получить открепительное удостоверение, им давалось разъяснение, что срок упущен, сделать это нужно было до субботы. Также поступали жалобы от наблюдателей и партий на работу участковых комиссий в плане того, что не все желающие наблюдатели имеют возможность поехать на выездное голосование на дом к маломобильным избирателям.

– Мы разъясняли на семинарах членам участковых комиссий, как поступать в ситуации, когда мест в автомобиле, сопровождающем урну для голосования, недостаточно, – рассказал председатель крайизбиркома. – В таких случаях мы рекомендовали дать людям возможность самим решить, кто из них поедет. Если договориться не получается, этот вопрос становится компетенцией участковой комиссии.

Перед журналистами в пресс-центре выступил член совета Ассоциации «Гражданский контроль» Сергей Большаков, который очень осторожно сказал, что якобы была сделана попытка вброса бюллетеней на одном из избирательных участков краевой столицы. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Никаких других сенсаций на ниве выборов журналисты не дождались. Надо сказать, что кампания выдалась достаточно тихой и спокойной.

Цифры на мониторах в пресс-центре постоянно обновлялись при поступлении новой информации в государственную автоматизированную систему «Выборы». В режиме онлайн здесь можно было отслеживать ход выборов.

Через 15 минут после окончания голосования в пресс-центре появился губернатор Владимир Владимиров. Свое выступление перед журналистами он начал со слов благодарности за то, что, несмотря на выходной день, работники СМИ целый день работают, наблюдая за ходом выборов. «Нельзя сказать, что все гладко прошло, – отметил глава края. – Есть вопросы по Ставрополю (избирательный участок № 26) разбираемся. Речь идет о вбросе бюллетеней. Что было на самом деле, авясняют правоохранительные органы. Я лично держу ситуацию под контролем. В Андроповском районе зафиксирован случай подвоза людей из других территорий с открепительными удостоверениями. В Кировском районе один из кандидатов устроил скандал. Как выяснилось, на пустом месте. В заключение хочу сказать особое спасибо всем, кто пришел на избирательные участки. Теперь важно, чтобы подсчет голосов был проведен точно и честно».

Вчера утром председатель избирательной комиссии СК Евгений Демьянов коротко познакомил журналистов с предварительными итогами, пояснив, что посчитано пока около 90 процентов избирательных бюллетеней, а это значит, что цифры еще могут меняться. Однако уже понятно, что незначительно.

Сенсации не произошло. Средняя явка избирателей составила около 43%. Первое место по числу набранных голосов на выборах в Думу СК заняла «Единая Россия» – 53,37%. Как и в целом по России второе место у ЛДПР – 17,61%. У КПРФ – 15,73%. «Справедливороссы» – на четвертом месте – 6,09%. У «Парнаса» (Партии народной свободы) всего 0,49%. Надежды избирательного объединения на силу протестных настроений среди россиян не оправдались. Люди предпочли стабильность.

По четырем одномандатным федеральным округам итоги выглядят также без сенсаций. Многие предрекали, что победят представители «Единой России». Итак, депутатами Госдумы от Ставрополья станут три экс-депутата краевой Думы Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Михаил Кузьмин и депутат Госдумы прошлого созыва Ольга Казакова. По партийным спискам избирательным объединениям еще предстоит определиться. Хотя многие лидеры уже сегодня очевидны.

Что касается выборов в краевую Думу. Многие кандидаты были зарегистрированы по одномандатным округам и одновременно входили в партийный список. Если говорить о победивших кандидатах-одномандатниках, то среди них немало депутатов предыдущего созыва. – Юрий Белый, Юрий Гонтарь, Алексей Завгороднев, Дмитрий Судавцов, Валерий Черницов, Геннадий Ягубов. В числе победителей – участник губернаторского кадрового проекта «Новая энергия» Аркадий Торосян.

«Единой России» – безусловному лидеру выборов – предстоит большая работа. Если люди, несмотря на многочисленные проблемы в стране, в своих семьях из-за непростой экономической ситуации все же проголосовали за партию власти, победителю предстоит собрать воедино все свои внутренние резервы, чтобы оправдать возлагаемые на партию надежды.

***

Предварительные итоги выборов подвел лидер краевого отделения «Единой России» Геннадий Ягубов.

Он отметил, что партия показала хороший результат на Ставрополье. Свои голоса в ее поддержку отдали почти 55 процентов, пришедших на избирательные участки на всех трех уровнях выборов.

– Партия одержала убедительную победу в четырех одномандатных округах на федеральном уровне, в 23 округах на региональном уровне, в городских округах большинство депутатских мандатов также у партии «Единая Россия», – подчеркнул он.

Говоря об успехе «Единой России», Геннадий Ягубов подчеркнул, что кандидаты от партии были хорошо подготовлены, нацелены на работу и на проведение активной агитационной кампании благодаря предварительному партийному голосованию, которое состоялось в мае.

В сравнении с прошлыми выборами 2011 года, партия заметно улучшила свой результат с 49% до 55%. Фракция «Единой России» в Думе Ставропольского края будет состоять примерно из 40 человек.

http://www.stapravda.ru/20160919/edinaya_rossiya_podtverdila_svoe_liderstvo_96662.html