Более 3 килограммов конопли изъято у жителя Кировского района
В Кировском районе в ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в домовладении местного жителя было обнаружено наркотическое средство. По результатам экспертизы установлено, что изъятое – это конопля общей массой более трех килограммов, что является крупным размером в соответствии с действующим законодательством. Как установлено, растения мужчина выращивал на своем приусадебном участке. В ходе осмотра изъято еще 23 куста конопли высотой около трех метров. Как сообщили в полиции, хозяин дома арестован, конопля уничтожена, возбуждено уголовное дело.