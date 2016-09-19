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Более 3 килограммов конопли изъято у жителя Кировского района

В Кировском районе в ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в домовладении местного жителя было обнаружено наркотическое средство. По результатам экспертизы установлено, что изъятое – это конопля общей массой более трех килограммов, что является крупным размером в соответствии с действующим законодательством. Как установлено, растения мужчина выращивал на своем приусадебном участке. В ходе осмотра изъято еще 23 куста конопли высотой около трех метров. Как сообщили в полиции, хозяин дома арестован, конопля уничтожена, возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160919/bolee_3_kilogrammov_konopli_izyato_u_zhitelya_kirovskogo_rayona_96643.html
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