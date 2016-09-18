Ставропольчане узнали как рождаются скульптуры

Уникальным «украшением» Дня города и края стала выставка скульптур на Крепостной горе. Ее посетители воочию увидели волшебство превращения глыбы камня в изящную скульптуру, понаблюдали за кропотливой работой мастеров. И конечно, сделали фото на память. Кстати, по окончанию симпозиума, данные скульптуры украсят город.

Международный симпозиум скульпторов в Ставрополе проходит впервые. Уже месяц на открытом пространстве молодые авторы работают над своими проектами. В наш город они приехали из Белоруссии, Грузии, Греции, Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Ростова-на-Дону и Северной Осетии-Алании. Ставрополь представляет скульптор Иван Кисличенко. В День города и края выставку под открытым небом посетил, пожалуй, каждый, кто пришел прогуляться по Крепостной горе.

– Камень – это вечный материал, который, я уверен, удачно впишется в ландшафт нашего города. На выставке мы видим разные работы – и современные, и абстрактные, кто-то тяготеет к символизму. Есть скульптуры, которые навеяны скифо-сарматскими мотивами. Каждый автор был свободен в выборе темы, но перед тем как приступать к работе, ребята изучали историю города и края, чтобы прочувствовать чем мы живем, что особенно дорого. Я благодарен за поддержку в проведении симпозиума министерству культуры Ставропольского края, администрацию города. Большой интерес выставка вызвала и у жителей столицы края. Здесь люди творят руками. Нет современных гаджетов, но есть зубило, перфоратор и мозоли… Это настоящее, а потому особенно ценное, – поделился впечатлениями организатор симпозиума председатель ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин.

Кстати, организован данный симпозиум благодаря гранту Министерства культуры России. Это прекрасная возможность не обременять бюджет, но украсить город новыми скульптурами. По достоинству оценил представленные работы и руководитель Южного отделения Российской академии художеств, известный скульптур Сергей Олешня. На выставку он специально приехал из Ростова-на-Дону. Известный скульптор рассказал, что авторы демонстрируют крепкий столичный уровень, отметив силу данного проекта в международном сотрудничестве, обмене опытом и пропаганду русского менталитета через самый честный вид общения – творчество.

http://www.stapravda.ru/20160918/stavropolchane_uznali_kak_rozhdayutsya_skulptury_96626.html