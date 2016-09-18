Результаты 8 тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Матчи 8-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г. среди команд зоны «Юг» второго дивизиона составители календаря разбили на три дня. Вот их результаты: «Черноморец» – «Биолог» – 2:0, «Спартак» – «Краснодар-2» – 1:1, «Ротор» – «Дружба» – 0:0, СКА – «Афипс» – 0:0, «Легион» – «Чайка» – 1:2, «Кубань-2» – «Ангушт» -1:0..

«ДИНАМО» – «АРМАВИР» – 1:3. Сколько матчей в составе «Динамо» бок о бок провели защитники Андрей Муликов и Арсен Папикян… Теперь вот судьба свела их по разные стороны баррикад – первый возглавляет «Динамо», а Арсен вернулся в родной для него Армавир и стал у руля местного клуба, сменив на этом посту В. Карпина. И с армавирским клубом связаны футбольные пути обоих наставников, играли за «Торпедо» также Р. Удодов и А. Бакланов. Те, кто выступал в прошлом сезоне в ФНЛ, понятное дело, разбежались. Новая команда комплектовалась в авральном режиме, но в нее пришли М. Матюша и К. Кочубей (оба «Черноморец»), Р. Войдель и А. Мязин (оба «Шинник»), А. Гречин ( «Ростов»), В. Винниченко ( «Спартак» М), А. Гаджибеков ( «Луч»). Поражения на старте сезона от «Кубани-2» и «Чайки» армавирцы компенсировали победами над «Краснодаром-2», «Ангуштом», «Легионом» и «Дружбой». Краснодарские власти, особо не надеясь на взлет «Кубани», именно перед «Армавиром» поставили задачу возвращения в первый дивизион. Надежды на благоприятный для себя исход предстоящей встречи не покидали ни одного из тренеров. Все должна была решить игра. Арсен Папикян сказал, что перед матчем просмотрел несколько игр динамовцев и изучил соперника досконально. Гости на самом деле не позволили ставропольцам создать хоть какие-то намеки на контригру. 90 минут армавирцы доминировали на поле и перешедший в трансферное окно из «Шинника» А. Мязин оформил хет-трик, забивая мячи на 11-й, 38-й и 61-й минутах. Единственный гол в ворота гостей В. Магомедов забил с пенальти. Ни у одного из лидеров динамовцы пока не смогли отобрать даже очка. С «Ротором» они встречаются в последнем матче первого круга, а в следующем туре наша команда отправляется в гости к дерзкому новичку – «Чайке», которую возглавляет еще один бывший ставропольский динамовец – А. Борзенков. Наши опережают песчанокопский клуб всего на один балл.

«Динамо»: Толстопятов (Суворов), Волобуев, Ярцев (Погребняк), Бакланов, Селеменев (Кукояка), Курбанов, Хугаев, Розов, Магомедов (Бацев), Курачинов, Сердюков (Шаповалов).

«МАШУК-КМВ» – «СОЧИ» – 1:3. Футбольные клубы двух прославленных на всю страну городов-курортов в самой низшей лиге российского футбола прочно удерживают последние два места и борются пока только за то, чтобы не потерять профессиональный статус. Сочи правдами-неправдами вытащат из этой ямы, а вот Пятигорску предстоит этот вопрос решать самостоятельно. Первую и пока единственную победу «Машук» одержал пять (!) туров назад. Команду поддержать ни в городе, ни в крае некому, даже болельщики отвернулись. Аудитория в 300 человек на домашних матчах – не стимул для того, чтобы жилы рвать. Главный тренер З. Саная семь лет тому назад возглавлял «Балтику», после антракта взвалил эту тяжкую ношу в «Машуке», но дела пока идут хуже некуда: шесть поражений в восьми играх. Расстроен результатами и новый, но опытный наставник «Сочи» Х. Дышеков: «Когда команда семь матчей не выигрывает, я бы сказал, что это уже не случайность, а закономерность. Поэтому надо искать причины таких результатов. Этим сейчас я и занят». Главный тренер сочинцев видать нашел истоки неудач. На 31-й минуте «Машук» хоть и вышел вперед (О. Шрейдер), но уже на 42-й после удаления В. Абидокова остался в меньшинстве, а в самом начале второго тайма пропустил ответный мяч. Численное преимущество сочинцы использовали и на 75-й минуте, а на 90-й окончательно «добили» команду нашего города-курорта. Выходит на Юге России сейчас беспомощней «Машука», имеющего самую богатую историю на всем Северном Кавказе, команды нет.

«Машук»: Шлеев, Карибов, Мулляр, Абидинов, Родионов, Баев (Поканинов), Шрейдер (Демидов), Абидоков, Алиев (Клепиков), Михалев (Садиров), Бугулов.

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Ротор | 6 1 1 19-4 19 Армавир | 5 1 2 15-8 16 Черноморец | 5 1 2 11-5 16 Биолог | 5 1 2 11-10 16 Афипс | 4 3 1 9-3 15 ДИНАМО | 4 0 4 9-10 12 Краснодар-2 | 3 3 2 10-7 12 Спартак Вл | 3 3 2 9-9 12 Чайка | 2 5 1 12-11 11 Кубань-2 | 3 1 4 9-15 10 СКА | 2 2 4 8-11 8 Легион Мч | 2 1 5 5-14 7 Ангушт | 1 3 4 5-8 6 Сочи | 1 3 4 7-10 6 Дружба | 1 3 4 9-13 6 МАШУК | 1 1 6 6-16 4

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160918/rezultaty_8_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96625.html