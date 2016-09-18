Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в голосовании
В 8 часов утра на Ставрополье открылись все 1287 избирательных участков на выборах в депутаты Госдумы России и краевого парламента, а также в органы местного самоуправления городов и районов региона. В числе первых избирателей, принявших участие в голосовании – губернатор Владимир Владимиров.
Глава региона проголосовал на избирательном участке № 56 в краевом центре.
– Сегодня важно проголосовать – это решение, которое на протяжении пяти лет будет влиять на качество жизни в нашем регионе и в стране, на динамику их развития. Я приглашаю всех ставропольцев прийти на избирательные участки, отдать свой голос и быть уверенными в людях, которые получат вашу поддержку, – сказал он.