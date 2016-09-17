Валентина Матвиенко поздравила ставропольчан с Днем края

С Днем края ставропольчан поздравила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. «Жители вашей прекрасной земли внесли весомый вклад в становление и развитие Российского государства, защиту его национальных интересов на юге страны. В летопись края вписано немало памятных страниц и героических имён ваших земляков, прославивших Отечество самоотверженным трудом и ратными подвигами. Географическое положение региона, богатые природные ресурсы, культурно-оздоровительный и туристско-рекреационный комплексы, исторически сложившиеся межкультурные и межнациональные связи делают край одним из уникальных субъектов Российской Федерации. Сегодня органами государственной власти края многое делается для реализации социальных программ, направленных на повышение качества жизни людей. Уверена, что инициатива, энергия, целеустремлённость жителей Ставропольского края будут и впредь способствовать решению масштабных государственных задач, послужат дальнейшему развитию региона. Желаю всем мира, добра, благополучия, новых достижений на благо Отечества», говориться в поздравлении.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160917/valentina_matvienko_pozdravila_stavropolchan_s_dnem_kraya_96614.html