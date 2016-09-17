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17 сентября 2016 г.

В Ставрополе прошел краевой марш-парад

В Ставрополе в День город и края прошло еще одно масштабное событие, упомянуть о которым было бы несправедливо. На Крепостной горе состоялся марш-парад духовых оркестров. Приняли в нем участие коллективы из разных уголков региона. Кстати, первый такой парад прошел в 1975 году на Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества трудящихся. С тех пор этот яркий праздник музыки собирает множество поклонников.

Открывал шествие лауреат краевых марш-парадов, дипломант Всесоюзного смотра-конкурса в Москве, лауреат Юга России детский народный духовой оркестр села Казгулак Туркменского района. Следом, подхватив мелодию марша, шел народный духовой оркестр из села Иркаглы Степновского района, за ним – духовой оркестр из Новопавловска, сел Камбулат Туркменского района, Покровского Красногвардейского района…Замкнул шествие оркестр полиции культурного центра МВД России по Ставропольскому краю, исполнив марш «Радость Победы».

Так, один за другим, коллективы выстроились в ровную колонну – вместе 500 музыкантов из 14 оркестров сыграли гимн России. Восторгу зрителей не было предела.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20160917/v_stavropole_proshel_kraevoy_marshparad_96623.html
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