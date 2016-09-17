На Крепостной горе в Ставрополе горожан удивляли актеры уличного театра и народные ремесленники

В День города и День края традиционно основной сценической площадкой стала главная воздушная гавань Ставрополя – Крепостная гора, где в течение всего праздничного дня шли концерты, выставки, работали кафе и творческие мастер-классы.

Изюминкой дня стала праздничная программа «Живая традиция» с участием народных ремесленников, этнических музыкантов и краснодарских актеров уличного театрального перформенса. Поделиться мастерством гончарного искусства и резьбы по дереву приехали ремесленники из Пятигорска, Георгиевска и Светлограда. Они продемонстрировали чудеса, которые могут творить умелые руки из глины и дерева, а для желающих провели мастер-класс – например, можно было попробовать слепить из глины поделку и собственноручно ее разукрасить красками.

С большим успехом прошло выступление краснодарского уличного театра Paranorma. Актеры из нескольких перформансов создали единое завораживающее представление, подключив в совместное действо горожан. Сорокаминутное выступление буквально загипнотизировало присутствующих. В постановках театра красивой формы, как называют проект его участники, сочетается пластика, хореография, акробатика, карнавальное шествие, цирковое искусство, впечатляющие дизайнерские образы и костюмы, великолепное музыкальное сопровождение.

– Специально для сегодняшнего праздника мы подготовили постановку, которая называется «Чемодан идей». Ее смысл в том, что в человеческом сознании рождаются самые разные идеи, образы, и если их творчески воплощать, то можно создать такое красивое вдохновляющее действо, – рассказала Дарья Пономаренко, художественный руководитель и создатель уличного театра Paranorma.

http://www.stapravda.ru/20160917/na_krepostnoy_gore_v_stavropole_gorozhan_udivlyali_aktery_ulichn_96621.html