Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
17 сентября 2016 г.

На Крепостной горе в Ставрополе горожан удивляли актеры уличного театра и народные ремесленники

В День города и День края традиционно основной сценической площадкой стала главная воздушная гавань Ставрополя – Крепостная гора, где в течение всего праздничного дня шли концерты, выставки, работали кафе и творческие мастер-классы.

Изюминкой дня стала праздничная программа «Живая традиция» с участием народных ремесленников, этнических музыкантов и краснодарских актеров уличного театрального перформенса. Поделиться мастерством гончарного искусства и резьбы по дереву приехали ремесленники из Пятигорска, Георгиевска и Светлограда. Они продемонстрировали чудеса, которые могут творить умелые руки из глины и дерева, а для желающих провели мастер-класс – например, можно было попробовать слепить из глины поделку и собственноручно ее разукрасить красками.

С большим успехом прошло выступление краснодарского уличного театра Paranorma. Актеры из нескольких перформансов создали единое завораживающее представление, подключив в совместное действо горожан. Сорокаминутное выступление буквально загипнотизировало присутствующих. В постановках театра красивой формы, как называют проект его участники, сочетается пластика, хореография, акробатика, карнавальное шествие, цирковое искусство, впечатляющие дизайнерские образы и костюмы, великолепное музыкальное сопровождение.

– Специально для сегодняшнего праздника мы подготовили постановку, которая называется «Чемодан идей». Ее смысл в том, что в человеческом сознании рождаются самые разные идеи, образы, и если их творчески воплощать, то можно создать такое красивое вдохновляющее действо, – рассказала Дарья Пономаренко, художественный руководитель и создатель уличного театра Paranorma.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160917/na_krepostnoy_gore_v_stavropole_gorozhan_udivlyali_aktery_ulichn_96621.html
Фотография к статье На Крепостной горе в Ставрополе горожан удивляли актеры уличного театра и народные ремесленники
На Крепостной горе в Ставрополе горожан удивляли актеры уличного театра и народные ремесленники
Закрыть
День города - Ставрополь (ссылки по теме)
В Ставрополе широко отметили День города и края, а форум искусств «Золотой витязь» завершил работу
По улицам праздничного Ставрополя прошел детский карнавал
В День края и краевого центра две новые фамилии дополнили Аллею почетных граждан Ставрополя
В Ставрополе завершается подготовка к празднованию дня города и края
День Ставрополя и День края 2016: программа мероприятий в краевом центре
Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья» развернется 17 сентября
Горожане выберут лучшие проекты конкурса «Что я сделал для Ставрополя»
Международный скульптурный симпозиум работает на Крепостной горе Ставрополя
Каскад фонтанов и интерактивный музей появятся в центре Ставрополя
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
В Ставрополе широко отметили День города и края, а форум искусств «Золотой витязь» завершил работу
На Крепостной горе в Ставрополе горожан удивляли актеры уличного театра и народные ремесленники
По улицам праздничного Ставрополя прошел детский карнавал
В День края и краевого центра две новые фамилии дополнили Аллею почетных граждан Ставрополя
В Ставрополе наградили выдающихся жителей города
Ставрополь
В Ставрополе на форуме «Золотой Витязь» выступил Дмитрий Певцов
В Ставрополе на месяц перекроют движение по двум автодорогам: водителей просят быть терпеливей
17 сентября в День края в Ставрополе ограничат движение
В Ставрополе ищут молодого человека, пропавшего 10 сентября
Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!