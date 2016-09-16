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16 сентября 2016 г.
Второй номер вышел из печати / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Вышел второй номер альманаха «Литературное Ставрополье» за 2016 год

Вышел второй номер альманаха «Литературное Ставрополье» за 2016 год. Как обычно, читателей ждут интересные публикации в различных рубриках журнала.

Открывают свежий номер размышления главного редактора Владимира Бутенко о статусе писателей и людей других творческих профессий в современной России, о том, что их труд «самозванен», поскольку их деятельность не относится к общепринятой трудовой.

В разделе «Поэзия» опубликованы стихотворения Михаила Комарова, Елены Гончаровой, Валентины Нарыжной, Александра Куприна и Раисы Котовской.

Проза представлена окончанием повести «Два друга», созданной Геннадием Рытченко и Сергеем Скрипалем. Соавторы рассказывают о приятелях, подружившихся еще в дошкольном возрасте, переживших смешные и грустные ситуации в школе, во время службы в армии и обычной гражданской жизни. В этой же рубрике представлены поэма «Атака (Легенда о солдате)» Станислава Подольского и главы из романа Игоря Берега «Приказ» (по-испански – «orden»), написанного в жанре военных приключений.

В разделе «Братство кавказских литератур» завершена публикация романа «Золотой крест» Кали Джегутанова.

Литературоведение представлено очерком Айшат Дзыбы «Художественное воплощение тысячелетней истории» о романах К. Джегутанова «Золотой крест» и «Лаба».

Елена Иванова поделилась воспоминаниями о Раисе Котовской.

Обратит на себя внимание краеведческое повествование Алексея Устинова «Мордовцев на Кавказе» о жизни и творчестве знаменитого историка, литератора, публициста, путешественника, одного из тех писателей, чье имя в течение длительного периода было незаслуженно забыто.

Максим ДАЦКО
http://www.stapravda.ru/20160916/vyshel_vtoroy_nomer_almanakha_literaturnoe_stavropole_za_2016_go_96572.html
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