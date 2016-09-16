Второй номер вышел из печати / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Вышел второй номер альманаха «Литературное Ставрополье» за 2016 год. Как обычно, читателей ждут интересные публикации в различных рубриках журнала.

Открывают свежий номер размышления главного редактора Владимира Бутенко о статусе писателей и людей других творческих профессий в современной России, о том, что их труд «самозванен», поскольку их деятельность не относится к общепринятой трудовой.

В разделе «Поэзия» опубликованы стихотворения Михаила Комарова, Елены Гончаровой, Валентины Нарыжной, Александра Куприна и Раисы Котовской.

Проза представлена окончанием повести «Два друга», созданной Геннадием Рытченко и Сергеем Скрипалем. Соавторы рассказывают о приятелях, подружившихся еще в дошкольном возрасте, переживших смешные и грустные ситуации в школе, во время службы в армии и обычной гражданской жизни. В этой же рубрике представлены поэма «Атака (Легенда о солдате)» Станислава Подольского и главы из романа Игоря Берега «Приказ» (по-испански – «orden»), написанного в жанре военных приключений.

В разделе «Братство кавказских литератур» завершена публикация романа «Золотой крест» Кали Джегутанова.

Литературоведение представлено очерком Айшат Дзыбы «Художественное воплощение тысячелетней истории» о романах К. Джегутанова «Золотой крест» и «Лаба».

Елена Иванова поделилась воспоминаниями о Раисе Котовской.

Обратит на себя внимание краеведческое повествование Алексея Устинова «Мордовцев на Кавказе» о жизни и творчестве знаменитого историка, литератора, публициста, путешественника, одного из тех писателей, чье имя в течение длительного периода было незаслуженно забыто.

Максим ДАЦКО

http://www.stapravda.ru/20160916/vyshel_vtoroy_nomer_almanakha_literaturnoe_stavropole_za_2016_go_96572.html