Овощи – с хлебом! / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

В Туркменском районе состоялся праздник «Урожай-2016». Проходил он в селе Овощи на базе здешнего сельскохозяйственного предприятия «Путь Ленина» – одного из лучших в районе. С утра перед социально-культурным центром звучала музыка, под мелодии детского духового оркестра села Малые Ягуры (а это визитная карточка района) народ собирался на праздник хлеборобов. Порадоваться успеху тружеников района прибыли заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный и депутат Думы СК Елена Бондаренко.

В этом году району есть чем гордиться: валовой сбор зерна при урожайности 38,3 центнера с гектара составил более 345 тысяч тонн. Для сравнения: в благодатном 2011 году было собрано 336 тысяч тонн.

Наивысшая урожайность – 42,2 центнера с гектара – получена в СПК «Красный Маныч». Наибольший валовой сбор зерновых культур в СПК «Путь Ленина», где получено более 50 тысяч тонн зерна.

Все более заметный вклад в производство зерна и другой продукции вносят фермеры района. Обрабатываемая ими площадь составляет около 90 тысяч гектаров, и почти 48 процентов от общего объема полученного в этом году зерна произведено именно фермерскими хозяйствами. По 58,5 центнера зерна с гектара собрано в крестьянском хозяйстве Юрия Краснокутского.

В церемонии награждения лучших тружеников участвовали глава Туркменского муниципального района Сергей Нехаенко и глава администрации района Геннадий Ефимов. На сцену под аплодисменты односельчан поднимались комбайнеры и трактористы, водители и повара, молодежь и опытные хлеборобы. За заслуги в развитии агропромышленного комплекса в крае старший гуртоправ Виктор Погорелов удостоен почетной грамоты губернатора Ставропольского края. А бухгалтер СПК «Красный Маныч» Надежда Писаренко награждена почетной грамотой Думы Ставропольского края.

Для героев жатвы в этот день выступали лучшие коллективы художественной самодеятельности сел района и детской школы искусств.

http://www.stapravda.ru/20160916/v_turkmenskom_rayone_sostoyalsya_prazdnik_urozhay2016_96571.html