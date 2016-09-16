В Ставропольском крае снижается смертность при ДТП

В крае снижается смертность при ДТП. К такому выводу пришли медицинские работники, изучив статистику по итогам прошлого и текущего годов. Как отмечает главный хирург министерства здравоохранения СК Э. Байчоров, за последние годы проведена большая работа по совершенствованию медпомощи пострадавшим в автоавариях: открыто 20 травмоцентров, приобретены современное оборудование, реанимобили. Это дает возможность оказывать специализированную медицинскую помощь в пределах «золотого часа» и спасать больше жизней. Большое внимание минздравом края уделяется и подготовке специалистов, которые первыми приезжают к месту аварии.

http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropolskom_krae_snizhaetsya_smertnost_pri_dtp_96584.html