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16 сентября 2016 г.

В Ставропольском крае чаще рассказывают о семейных ценностях

За восемь месяцев в Ставропольском крае официально зарегистрировали свои отношения 10 296 пар. Еще одна хорошая новость: выросло общее число рождений на 2,6% и снизилась смертность на 1,2% в 16 городах и районах края.

Сегодня ЗАГСы края уделяют особое внимание популяризации семейных ценностей. Например, ко Дню края пройдут чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни, дни открытых дверей для старшеклассников и студентов на тему «Семья – начало всех начал!» и анкетирование по выявлению отношения молодежи к семье и семейным ценностям. Также в ноябре пятый раз стартует краевая акция «Стоп, развод!».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropolskom_krae_chasche_rasskazyvayut_o_semeynykh_tsennosty_96609.html
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