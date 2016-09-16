В Ставропольском крае чаще рассказывают о семейных ценностях
За восемь месяцев в Ставропольском крае официально зарегистрировали свои отношения 10 296 пар. Еще одна хорошая новость: выросло общее число рождений на 2,6% и снизилась смертность на 1,2% в 16 городах и районах края.
Сегодня ЗАГСы края уделяют особое внимание популяризации семейных ценностей. Например, ко Дню края пройдут чествования молодоженов и юбиляров супружеской жизни, дни открытых дверей для старшеклассников и студентов на тему «Семья – начало всех начал!» и анкетирование по выявлению отношения молодежи к семье и семейным ценностям. Также в ноябре пятый раз стартует краевая акция «Стоп, развод!».