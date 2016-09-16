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16 сентября 2016 г.

В Ставрополе задержаны двое жителей подозреваемые в кражах ювелирных изделий

В краевом центре задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей, на счету у которых по меньшей мере две крупные кражи. Установлено, что подельники воровали золотые украшения из домовладений жителей села Левокумского и города Буденновска. Общая сумма похищенного – около 500 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, подозреваемые находятся под стражей, часть похищенного изъята.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_zaderzhany_dvoe_zhiteley_podozrevaemye_v_krazhakh_y_96594.html
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