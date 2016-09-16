В Ставрополе вручили именные стипендии главы администрации

Заслуженные награды нашли своих героев. В канун дня рождения Ставрополя глава администрации А. Джатдоев принимал лучшую молодежь краевого центра. В торжественной обстановке им врчили именные стипендии за активное участие в общественной жизни города, высокие достижения в области науки, культуры, спорта, а также победителям и призерам различных конкурсов исполнительского мастерства, активным участникам молодежных и студенческих общественных организаций и объединений.

Напутствуя стипендиатов, глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев, отметил:

-Именно из вашей среды появятся завтра Нобелевские лауреаты, известные музыканты с мировым именем, серьезные политики. На вас возлагается особая ответственность и надежда за развитие города, в котором мы живем, а ваша активность придает новый импульс его развитию. Мы в вас верим и гордимся вами. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь только вперед.

В этом году именные стипендии получили 38 номинантов, сообщили в пресс-службе администрации города. Некоторые из них уже добились серьезных результатов на всероссийском и международном уровнях. Это – член юношеской сборной команды России по сетокан – карате, чемпион России и бронзовый призер первенства Европы Артем Леготин из ДЮСШ №2, воспитанник Ставропольской ДЮСШ, мастер спорта России, член сборной команды России по рукопашному бою, чемпион Северо-Кавказского федерального округа, России и Европы Раджаб Раджабов.

Приумножают славу Ставрополя и молодые ребята, вовлеченные в сферу высоких технологий и науку. Так Ростислав Величко, учащийся 8-й школы, стал победителем открытой олимпиады школьников по программированию. Он вошел в состав сборной команды России, которая примет участие в международной олимпиаде International Tournament in Informatics (ITI) в Болгарии, а будущий врач студентка медицинского университета Юлия Сечина, на конференции кафедры гигиены заняла первое место с научной работой по оценке йододефицита среди городской молодежи.

Все нынешние стипендиаты, несмотря на юный возраст, успели отличиться и внести свою лепту в копилку достижений города, а стипендия администрации Ставрополя, без сомнения, станет для них дополнительным стимулом новых успехов и побед.

Кстати, в разные годы обладателями именных стипендий становились Анна Булгакова – обладатель серебряной медали по метанию молота на олимпийских играх 2008-го года в Пекине и Евгений Кузнецов – серебряный призер по прыжкам в воду на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_vruchili_imennye_stipendii_glavy_administratsii_96606.html