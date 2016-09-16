В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках
В Ставрополе сотрудники полиции совместно с волонтерами провели профилактические мероприятия против так называемых «мобильных» мошенников. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с ребятами распространили на оживленных улицах города специальные листовки «Осторожно, мошенники!». Затем волонтеры совместно с участковыми уполномоченными полиции совершили обход жителей нескольких многоэтажек и вручили им листовки с предупреждением о мошенничествах, совершаемых с помощью услуги «Мобильный банк», и способах защиты от них.