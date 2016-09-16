В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках

Волонтеры против мошенников / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

В Ставрополе сотрудники полиции совместно с волонтерами провели профилактические мероприятия против так называемых «мобильных» мошенников. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с ребятами распространили на оживленных улицах города специальные листовки «Осторожно, мошенники!». Затем волонтеры совместно с участковыми уполномоченными полиции совершили обход жителей нескольких многоэтажек и вручили им листовки с предупреждением о мошенничествах, совершаемых с помощью услуги «Мобильный банк», и способах защиты от них.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_volontery_rasskazali_gorozhanam_o_mobilnykh_moshenn_96582.html