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Волонтеры против мошенников / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках

В Ставрополе сотрудники полиции совместно с волонтерами провели профилактические мероприятия против так называемых «мобильных» мошенников. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с ребятами распространили на оживленных улицах города специальные листовки «Осторожно, мошенники!». Затем волонтеры совместно с участковыми уполномоченными полиции совершили обход жителей нескольких многоэтажек и вручили им листовки с предупреждением о мошенничествах, совершаемых с помощью услуги «Мобильный банк», и способах защиты от них.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_volontery_rasskazali_gorozhanam_o_mobilnykh_moshenn_96582.html
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