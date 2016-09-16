В Ставрополе психологи обсудили проблему детских суицидов

Среди актуальных задач психологов и психиатров есть одна связанная с таким печальным явлением современности, как детские и подростковые суициды. О том, как предотвратить трагедию говорили в Ставрополе на научно-практической конференции, собравшей более трехсот специалистов со всего края и регионов России. В течение двух дней психологи, врачи-психиатры, социальные педагоги, представители внутренних дел и общественных организаций делились теоретическими и практическими наработками, дискутировали и давали ответы на довольно сложные вопросы. В чем кроется причина самоубийства: неблагополучие семьи, расстройство психики, своеобразная «мода на смерть», культивируемая в сериалах, музыке, Интернете?

– Сегодня мы оцениваем наши возможности предупреждения суицидов среди детей, подростков и взрослых и обмениваемся опытом организации системы профилактики, – обозначил цели форума главный врач Ставропольской краевой психиатрической больницы № 1 Олег Боев. – Тема конференции имеет особенную социальную значимость, так как за человеком, который выбрал смерть, стоит в три-четыре раза больше людей, пытающихся это сделать. А тех, кто живет с мыслью о смерти, – в десятки раз больше. Поэтому вопросы раннего выявления и оказания своевременной профилактической помощи остается важным направлением работы.

К слову, в Ставропольском крае показатель смертности по причине суицида ниже, чем в среднем по России. Однако по детским самоубийствам он на уровне среднестатистического. И это, безусловно, повод для беспокойства. Причин много: нет определенной системности в работе, не все взрослые могут вовремя понять, что ребенку нужна помощь. Да и большинство родителей просто не решаются обратиться к специалисту, даже если некоторые особенности в поведении чада начинают их настораживать. И все же изменения в лучшую сторону есть. Большую работу в этом отношении проводят медицинские работники. Например, на базе Ставропольской психиатрической больницы № 1 открыт суицидологический кабинет, работает «телефон доверия» и специальный сайт для оказания помощи в режиме онлайн. Специалисты круглосуточно готовы помочь тем, кто думает о самоубийстве, – можно написать письмо, позвонить, прислать сообщение и мгновенно получить поддержку. С каждым годом число людей, обращающихся за помощью, растет.

На конференции было уделено внимание исследованию влияния соцсетей на психику детей, склонных к суицидальному поведению. Обсуждались интернет-сообщества, в которых уход из жизни романтизировался и поощрялся, а в конечном итоге это приводило к гибели реальных детей. Наблюдениями на этот счет поделилась заместитель директора краевого психологического центра Лариса Гладченко:

– С 2011 года в составе мобильной бригады я оказываюсь там, где произошла беда. Зачастую о своем намерении проститься с жизнью ребенок сообщает в социальных сетях, оставляя своеобразные послания – предсмертные записки – или полностью удаляя страницу. Иногда после его смерти появлялись сообщения о массовом совершении суицида. Более того, в последние два года появилась новая «мода»: дети выкладывают в сети фотографии порезанных рук, там же считают дни до самоубийства.

Свое мнение по поводу решения добровольно уйти из жизни высказал московский специалист – член центрального совета профессиональной психотерапевтической лиги Яков Обухов-Казаровицкий. Он заметил: что касается детей, то однозначно – любыми методами – нужно предотвращать суицид, помогать, спасать. Даже вопреки желанию, даже насильно.

Но главное в борьбе с детскими суицидами – это, конечно, профилактика. Методы профилактики, информация о психологических центрах, телефоны доверия – все это должно быть общедоступно. Человек, выбирающий между жизнью и смертью, должен знать, что есть люди, которым не все равно, они готовы ему помочь.

По итогам конференции будет составлена и подписана резолюция, которая включит в себя практические рекомендации по работе с детьми и подростками в сложных ситуациях.

http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_psikhologi_obsudili_problemu_detskikh_suitsidov_96593.html