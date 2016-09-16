В Ставрополе прошло заседание совета по делам инвалидов при губернаторе края

И невозможное возможно / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Что и говорить, очень трудно совместить эти два понятия – инвалидность и спорт. И тем не менее 22 тысячи инвалидов в нашем крае занимаются адаптивными видами физической культуры. Среди них есть выдающиеся спортсмены – чемпионы мира и Европы, обладатели различных международных кубков. А есть и немало начинающих спортсменов, у которых впереди еще будут Паралимпиады. Об этом шел разговор на очередном выездном заседании координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Ставропольского края.

Вначале члены этого совета посетили два государственных бюджетных учреждения Ставропольского края – Центр адаптивной физической культуры и спорта и Ставропольское училище олимпийского резерва. В первом из них можно было увидеть, с каким азартом играют в бадминтон и теннис инвалиды в колясках, как самозабвенно тренируется команда гандболистов. Так что нет ничего невозможного или трудносовместимого даже для людей с ограниченными возможностями. Было бы желание да спортивные объекты, адаптированные для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. И конечно же, требуются серьезные вложения из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Директор училища олимпийского резерва Д. Савенко показал участникам заседания хорошо оборудованные процедурные кабинеты, где молодые спортсмены проходят лечение после травм и восстанавливают силы после напряженных тренировок. Все это плюс губернаторские стипендии для лучших спортсменов финансируется и за счет средств краевой казны.

О реабилитации инвалидов средствами физической культуры в нашем регионе подробно рассказал заместитель министра физкультуры и спорта СК В. Янушкин. В 2007 году принят краевой Закон «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров», который предусматривает денежные выплаты достигшим высоких спортивных результатов в тех дисциплинах, которые включены в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В июне этого года принят Закон «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае», статьей 10 которого предусмотрены меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Ставропольском крае. На создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края ГБУ СК «Центр адаптивной физической культуры и спорта» и ГБОУ СПО техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва» в 2015 году выделено 3346,7 тысячи рублей.

Министерством физической культуры и спорта СК выполняются мероприятия государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». Этой программой предусмотрены финансовые средства на подготовку и участие спортсменов-инвалидов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, проведение краевой спартакиады инвалидов, посвященной Международному дню инвалидов. Стало традиционным проведение чемпионатов края среди инвалидов по различным видам спорта (пауэрлифтинг, настольный теннис, шашки, шахматы) и комплексных спортивных мероприятий. Одним из важнейших и основных мероприятий по вовлечению в активные занятия адаптивной физической культурой и спортом является открытая спартакиада инвалидов Ставропольского края, которая в октябре 2016 года будет проводиться уже в двадцатый раз. Проведение спартакиады ориентировано на выявление спортсменов для формирования сборной команды края по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, видам спорта специальной Олимпиады и проводится в тесном контакте с краевыми правлениями ВОС, ВОГ, ВОИ. В октябре-ноябре 2015 г. проведены финальные соревнования спартакиады среди инвалидов по слуху, по зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалидов общего заболевания. В финальной части спартакиады приняли участие свыше 400 спортсменов-инвалидов из 27 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Большую помощь при проведении мероприятий с участием инвалидов оказывают студенты Ставропольского государственного медицинского университета, проходящие обучение по специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

Совместно с министерством образования и молодежной политики края в октябре ежегодно проводится краевая спартакиада среди учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений нашего региона. В 2015 г. в спартакиаде приняли участие 210 человек из 21 школы-интерната. Соревнования проводились в пяти дивизионах по пяти видам спорта: бег 250 м, скакалка, дартс, аэробика, эстафета с баскетбольными мячами. В 2016 году проведение спартакиады планируется в сентябре в городе-курорте Кисловодске.

Впервые в 2016 году на базе Центра адаптивной физической культуры и спорта был проведен чемпионат Ставропольского края по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по его итогам была сформирована сборная команда края для участия в чемпионате России. Спортсмены достойно защищали честь края на всероссийских соревнованиях и завоевали пять медалей в различных категориях. Совместно со Ставропольским отделением Всероссийского общества глухих также впервые проведен открытый краевой турнир по волейболу среди лиц с нарушением слуха, посвященный 90-летию образования Всероссийского общества глухих, 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этих соревнованиях приняли участие 24 спортсмена-инвалида из Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Черкесска.

На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 36 города Ставрополя ежегодно проводится открытое первенство по бадминтону среди лиц с нарушением слуха, в котором принимают участие более 40 детей-инвалидов. С января 2011 года при государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей Ставропольского края «Ставропольская краевая специализированная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» в краевом центре создано отделение адаптивной физической культуры и спорта, где с инвалидами работали пять тренеров-преподавателей.

Учитывая перспективы дальнейшего развития адаптивного спорта, по инициативе министерства физической культуры и спорта Ставропольского края правительством Ставропольского края принято решение о создании в июле 2012 года государственного казенного учреждения Ставропольского края «Центр адаптивной физической культуры и спорта», что позволило начать планомерную работу по дальнейшему развитию адаптивного спорта на территории. В настоящее время только в 53 из 85 субъектов Российской Федерации созданы учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. Поэтому можно считать большим достижением то, что в крае создан и успешно работает такой центр. В нем работают 13 тренеров, осуществляющих спортивную подготовку по трем видам спорта (которые являются базовыми): спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – по 11 спортивным дисциплинам: бадминтон, гандбол, велоспорт-тандем, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг, плавание, триатлон, футзал, из них 10 спортивных дисциплин включены в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Тренировочные занятия проводятся не только в Ставрополе, но и в Пятигорске (спорт глухих – плавание), Кисловодске (спорт слепых – мини-футбол, футзал), станице Курской (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – пауэрлифтинг).

В командных игровых видах спорта наилучших результатов добилась команда гандболистов (спорт глухих) – участники XXII летних Сурдлимпийских игр (в составе сборной команды России семь человек из Ставропольского края), чемпионата мира (девять человек), серебряные призеры чемпионата Европы (уже 11 человек), трехкратные чемпионы России, двукратные обладатели кубка России, двукратные серебряные призеры Кубка России. В настоящее время 14 спортсменов входят в состав сборной команды России.

Спортсмены-инвалиды Ставропольского края в 2015 году приняли участие в 12 краевых, 15 всероссийских, 8 международных соревнованиях и завоевали 231 медаль различного достоинства. За 2015 – 2016 гг. подготовлено 17 мастеров спорта России, 14 кандидатов в мастера спорта. По данным Министерства спорта России, в 2016 году кандидатами в спортивные сборные команды России по адаптивным видам спорта стали 27 спортсменов центра по трем видам спорта в шести спортивных дисциплинах. По сравнению с 2015 годом количество «сборников» увеличилось на восемь человек.

Ежегодно министерством физической культуры и спорта Ставропольского края подводятся итоги краевого смотра-конкурса «Лучший спортсмен, тренер года», в котором принимают участие и лучшие спортсмены по адаптивному спорту. Лауреатами смотра-конкурса в 2015 году в номинации «Взрослые спортсмены в адаптивных видах спорта» стали И. Баскаков (легкая атлетика – спорт слепых), А. Бычкова, В. Новоселов (триатлон лиц с поражением ОДА), К. Цыбизов (легкая атлетика – спорт глухих), тренер С. Халатян. В 2015 году за высокие достижения в спорте В. Новоселову была назначена стипендия губернатора Ставропольского края. В 2014 году стипендию губернатора края получала Ю. Лавриненко.

Несмотря на отсутствие во многих муниципальных районах и городских округах Ставропольского края органов управления физической культурой и спортом, проводится работа по вовлечению инвалидов в систематические занятия адаптивной физической культурой и спортом. Физкультурно-оздоровительные клубы инвалидов имеются в Изобильненском, Ипатовском и Предгорном районах. В Кочубеевском, Изобильненском муниципальных районах и городе Георгиевске утверждены и реализуются районные целевые программы по развитию инвалидного спорта. В муниципальные программы «Развитие физической культуры и спорта» Андроповского, Буденновского, Георгиевского, Грачевского, Кировского, Левокумского, Советского, Труновского, Турк-менского, Шпаковского муниципальных районов, города Железноводска включены разделы, предусматривающие мероприятия по работе с инвалидами. Календарными планами спорткомитетов муниципальных районов и городских округов края предусмотрен ряд соревнований, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. В Георгиевске ежегодно в сентябре проводятся георгиевские открытые сурдлимпийские игры с участием команд ЮФО, в Новоалександровском районе с участием инвалидов проходят турниры, посвященные Дню Победы и Дню физкультурника, памяти Н.И. Каткова, предновогодний шахматный турнир; в Шпаковском муниципальном районе – Кубок Сенича по баскетболу в честь С.Н. Запиченко; в июне в 2016 г. в Ставрополе на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы и МБОУ СОШ № 34 проведена спартакиада среди потребителей услуг сервиса психического здоровья, в которой приняли участие свыше 70 человек.

Активная работа по привлечению учащихся к занятиям физической культурой и спортом ведется в школе-интернате № 36 Ставрополя (школа глухих). Здесь развиваются такие виды спорта, как легкая атлетика, бадминтон, дзюдо. В школе-интернате № 18 (слепых) Кисловодска идут занятия по легкой атлетике, мини-футболу. В пятигорской школе-интернате № 27 (глухих) развиваются легкая атлетика, плавание. В Курском муниципальном районе при ДЮСШ набрана группа детей-инвалидов, занимающихся пауэрлифтингом. В Ставрополе на базе ФОК «Русь» создано отделение адаптивной физической культуры.

Продолжена работа и по укреплению материально-спортивной базы отрасли. Строительство новых объектов способствует приобщению населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время при планировании строительства спортивных объектов и формировании технических заданий на разработку проектно-сметной документации по строительству спортивных объектов обязательным условием является обеспечение мероприятий по организации безбарьерного доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, в 2013 – 2015 годах построено 68 спортивных объектов, в том числе Ледовый дворец, три плавательных бассейна, 10 физкультурно-оздоровительных комплексов, три футбольных поля с искусственным покрытием, 51 комплексная спортивная площадка. Все это за счет финансирования из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Эти объекты также используются и для занятий с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В большинстве муниципальных районов и городских округов края спортивные сооружения для занятий спортом инвалидам предоставляются на бесплатной основе.

Александр ЗАГАЙНОВ , член координационного совета по делам инвалидов при губернаторе СК

http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_proshlo_zasedanie_soveta_po_delam_invalidov_pri_gub_96576.html