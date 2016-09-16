Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
16 сентября 2016 г.

В Ставрополе ищут пропавшего мальчика

В управление МВД Ставрополя с заявлением о пропаже внука обратился пожилой человек. Он рассказал: 10 сентября около 12.00, находясь в районе краевой больницы, молодой человек убежал в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту специалисты проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На поиск ориентированы все наряды наружных служб полиции. Людей, располагающих информацией о местонахождении пропавшего молодого человека, просьба обратиться в дежурную часть МВД по телефонам: 56-02-17, 30-51-78; 30-48-09; 30-45-00; 30-50-55 или 02.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_ischut_propavshego_malchika_96611.html
Фотография к статье В Ставрополе ищут пропавшего мальчика
В Ставрополе ищут пропавшего мальчика
В Ставрополе ищут пропавшего мальчика
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Происшествия
В Ставрополе ищут пропавшего мальчика
В Ставрополе мошенники представляются сотрудниками пенсионного фонда
Интернет-знакомый в попытке кражи имущества убил женщину на Ставрополье
Житель Ставрополья гвоздем вскрыл терминал оплаты
На Ставрополье сохраняется повышенная пожароопасность
Ставрополь
17 сентября в День края в Ставрополе ограничат движение
Акция «Кавказский донор» объединила молодежь Ставрополя
В Ставрополе вручили именные стипендии главы администрации
Журналисты оценили степень благоустройства Ставрополя
В Ставрополе психологи обсудили проблему детских суицидов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!