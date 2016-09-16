В Ставрополе ищут пропавшего мальчика

В управление МВД Ставрополя с заявлением о пропаже внука обратился пожилой человек. Он рассказал: 10 сентября около 12.00, находясь в районе краевой больницы, молодой человек убежал в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту специалисты проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На поиск ориентированы все наряды наружных служб полиции. Людей, располагающих информацией о местонахождении пропавшего молодого человека, просьба обратиться в дежурную часть МВД по телефонам: 56-02-17, 30-51-78; 30-48-09; 30-45-00; 30-50-55 или 02.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_ischut_propavshego_malchika_96611.html