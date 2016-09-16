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16 сентября 2016 г.

В Ставрополе ищут молодого человека, пропавшего 10 сентября

В управление МВД по Ставрополю с заявлением о пропаже внука обратился пожилой человек, сообщают в пресс-службе ведомства Он рассказал: 10 сентября около 12.00, находясь в районе краевой больницы, молодой человек убежал в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту специалисты проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На поиск ориентированы все наряды наружных служб полиции. Людей, располагающих информацией о местонахождении пропавшего молодого человека, просят обратиться в дежурную часть МВД по телефонам: 56-02-17, 30-51-78; 30-48-09; 30-45-00; 30-50-55 или 02. 

Из неофициальных источников стало известно, что пропавший болеет аутизмом, ему 22 года, зовут Владислав Мануков. Сейчас к поискам парня подключились не только правоохранительные органы, но и волонтеры. Более 200 человек из отряда «Поиск-26» каждый день прочесывают улицы города в надежде найти Влада. 

 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160916/v_stavropole_ischut_molodogo_cheloveka_propavshego_10_sentyabrya_96611.html
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В Ставрополе ищут пропавшего мальчика
В Ставрополе ищут пропавшего мальчика
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В Ставрополе ищут молодого человека, пропавшего 10 сентября
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