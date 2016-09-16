Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
16 сентября 2016 г.

В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка

В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел обычный урок — о чистоте речи и основам воинского этикета. Необычны, пожалуй, были только лекторы. Напомним, настоятель храма Серафима Саровского священник Димитрий говорил об одной из примет духовной и культурной проблемы — сквернословии. Если раньше матерщина была, главным образом, специфическим языком асоциальных лиц, то теперь она, к сожалению, часто проникает во все слои общества. Вывод из занятия был сделан такой: язык и речь — это оружие, средство общения, убеждения, им нужно учиться владеть.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160916/v_kadetskoy_shkole_stavropolya_proshel_urok_chistoty_yazyka_96592.html
Фотография к статье В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка
В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка
В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Образование
В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка
Популярность аграрных профессий на Ставрополье будут укреплять сотрудники минсельхоза
Студенты Дагестанского аграрного университета прибыли на практику в СтГАУ
СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства
Декада первокурсника прошла в СтГАУ
Ставрополь
Определены победители социального проекта «Что я сделал для города Ставрополя»
В Ставрополе прошло заседание совета по делам инвалидов при губернаторе края
Ставрополь готов поддержать программу по благоустройству придворовых территорий
Вышел второй номер альманаха «Литературное Ставрополье» за 2016 год
В Ставрополе волонтеры рассказали горожанам о «мобильных» мошенниках

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!