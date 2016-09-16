В кадетской школе Ставрополя прошел урок чистоты языка

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра прошел обычный урок — о чистоте речи и основам воинского этикета. Необычны, пожалуй, были только лекторы. Напомним, настоятель храма Серафима Саровского священник Димитрий говорил об одной из примет духовной и культурной проблемы — сквернословии. Если раньше матерщина была, главным образом, специфическим языком асоциальных лиц, то теперь она, к сожалению, часто проникает во все слои общества. Вывод из занятия был сделан такой: язык и речь — это оружие, средство общения, убеждения, им нужно учиться владеть.

http://www.stapravda.ru/20160916/v_kadetskoy_shkole_stavropolya_proshel_urok_chistoty_yazyka_96592.html