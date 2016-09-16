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Съедобные экспонаты / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Ставрополье представило продукцию на выставке продуктов питания WorldFood Moscow

15 сентября в Москве открылась 25-я Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow, участником которой стал зампред правительства Ставрополья Андрей Мурга. Съедобные экспонаты представили предприятия нашего края, сообщили в минэкономразвития СК. Так, компания «Петровские нивы» привезла в столицу муку и макаронные изделия, а производитель пряных культур «Моя мечта» – тимьян, мяту, паприку, орегано, имбирь и многое другое. В рамках выставки пройдут Российский продовольственный форум, профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года», «Витрина новинок» и «Ритейл-центр», где запланированы прямые переговоры производителей с представителями крупных торговых сетей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160916/stavropole_predstavilo_produktsiyu_na_vystavke_produktov_pitaniy_96580.html
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