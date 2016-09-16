Ставрополь готов поддержать программу по благоустройству придворовых территорий

Комфортно в городе – комфортно в стране / «Ставропольская правда» от 16 сентября 2016 г.

Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев принял участие в Московском форуме Всероссийского совета местного самоуправления, который проходил с участием Председателя Правительства РФ Д. Медведева и представителей более пятидесяти городов страны. Участники мероприятия делились своим опытом, идеями и планами о том, как сделать жизнь в российских городах безопасной и комфортной. В рамках форума были представлены успешные муниципальные практики преобразования городских пространств. В частности, Ставрополь готов поддержать инициативу Д. Медведева, который, говоря о важности улучшения городской среды, особо отметил московскую программу «Наш двор», направленную на благоустройство придомовых территорий, и предложил обсудить возможность распространения ее на общероссийский уровень.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160916/stavropol_gotov_podderzhat_programmu_po_blagoustroystvu_pridvoro_96581.html