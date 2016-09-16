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16 сентября 2016 г.

Школьники украшают розами Ставрополь

«239 роз родному городу» – так называется красивая акция, которая стартовала в образовательных учреждениях ко дню рождению Ставрополя. По ее завершению каждый школьный двор будут украшать239 кустов роз. Первыми к благоустройству приступили ученики школ № 22, 35, 43. Высаживать цветы школьникам помогали педагоги, жители микрорайонов, ветераны Великой Отечественной войны, а в новой школе № 43 в акции участвовали шефы -военнослужащие 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Ребята пообещали ухаживать за цветами, чтобы каждое лето они радовали гостей и жителей города своей необыкновенной красотой.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20160916/shkolniki_ukrashayut_rozami_stavropol_96604.html
Фотография к статье Школьники украшают розами Ставрополь
Школьники украшают розами Ставрополь
Школьники украшают розами Ставрополь
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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